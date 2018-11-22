في زيارة رسمية وبناءً على توجيه الملك .. ولي العهد يغادر اليوم لزيارة عدد من الدول العربية

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، لزيارة عدد من الدول العربية في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي كالتالي:

" بيان من الديوان الملكي " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاقاً من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .