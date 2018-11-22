الدول العربية ثالث أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية بـ 329 مليار دولار .. 53.5 % منها للسعودية

بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 329.4 مليار دولار "1.24 تريليون ريال".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، يحتل العرب مجتمعين المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بعد الصين بـ1.15 تريليون دولار، واليابان بـ1.03 تريليون دولار.

وتستثمر 11 دولة عربية أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، تمثل 5.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذه السندات، البالغة 6.22 تريليون دولار.