الفالح: المملكة ستستجيب لطلب ضعيف على النفط

قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح اليوم الخميس إنه يتوقع طلبا ضعيفا على النفط في يناير كانون الثاني وإن المملكة سترد تبعا لذلك لتهدئة قلق الأسواق العالمية.

وأضاف الفالح أن انتاج أكبر مصدًر للنفط في العالم في نوفمبر تشرين الثاني أِعلى من مستويات أكتوبر تشرين الأول، وأنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة في المعروض.

وقال إن من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط السعودي في يناير، وإن سياسة المملكة لم تتغير وإنها تعمل باتجاه سوق متوازنة.

وأبلغ الصحفيين في بلدة طريف بشمال السعودية أثناء افتتاح مشروع جديد للتعدين "لن نبيع نفطا لا يحتاجه الزبائن، ونضع في ذهننا مصالح الجميع ونفعل هذا بالكثير من العناية والمسؤولية، مع التوازن".

وأضاف أيضا إنه يأمل بأن يبدأ تطبيق قانون سعودي جديد للتعدين في النصف الأول من 2019، والذي من المتوقع أن يعزز الإنتاج والاستكشاف في القطاع.