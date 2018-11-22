ولي العهد يغادر محافظة طريف

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية. وكان في وداع ولي العهد بمطار طريف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين.