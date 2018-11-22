الملك سلمان يغادر محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية. وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار طريف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما كان في وداع الملك، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، و الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين.



وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، و الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، و الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، و الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، و الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.



كما غادر في معيته، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، و رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، و نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، و نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، و رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، و نائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي.