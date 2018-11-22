أظهرت أرقام نشرت اليوم الخميس أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى في 20 شهرا في نوفمبر .
وقالت المفوضية الأوروبية أن مؤشرها الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو هبطت إلى -3.9 نقطة في نوفمبر من -2.7 في أكتوبر .
وفي الاتحاد الأوروبي ككل، تراجع مؤشر معنويات المستهلكين إلى -3.7 نقطة من -2.7 في أكتوبر تشرين الأول، وهو أيضا أدنى مستوى في 20 شهرا.
معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تنخفض لأدنى مستوى في 20 شهرا
أظهرت أرقام نشرت اليوم الخميس أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى في 20 شهرا في نوفمبر .
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