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أخبار اقتصادية- عالمية

معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تنخفض لأدنى مستوى في 20 شهرا

بروكسل: (رويترز)

أظهرت أرقام نشرت اليوم الخميس أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى في 20 شهرا في نوفمبر .
وقالت المفوضية الأوروبية أن مؤشرها الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو هبطت إلى -3.9 نقطة في نوفمبر  من -2.7 في أكتوبر .
وفي الاتحاد الأوروبي ككل، تراجع مؤشر معنويات المستهلكين إلى -3.7 نقطة من -2.7 في أكتوبر تشرين الأول، وهو أيضا أدنى مستوى في 20 شهرا.

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