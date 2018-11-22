مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقون على نص يحدد العلاقات المستقبلية

أعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الخميس أن فريقي التفاوض من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا توصلا الى اتفاق حول علاقتهما بعد بريكست بشكل مشروع "إعلان سياسي" ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الاحد.

وهذا النص الذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "يحدد أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة" في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والامن بحسب النص الواقع في 26 صفحة والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.