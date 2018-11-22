كشف وزير النفط السوداني أزهري عبد الله عن أن الحكومة السودانية تجري محادثات مع شركة أمريكية لبناء مصفاة للنفط في بورتسودان على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن عبد الله القول إن طاقة المصفاة ستكون معالجة 200 ألف برميل يوميا.

ووصف الوزير المنشأة بأنها "ستكون عاملا مشجعا للراغبين في الاستثمار في السودان".

وأضاف :"يهمنا وجود المصفاة في الميناء لخدمة المنطقة. فهي ستكون بمثابة صمام أمان للبلاد لأننا نستورد بعض المنتجات البترولية".

وكان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد التقى مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري لبدء محادثات بهذا الشأن.