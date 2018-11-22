التضخم في السودان يتراجع قليلا إلى 68.44% في أكتوبر

قال الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الخميس إن التضخم في السودان تراجع قليلا إلى 68.44 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من 68.64 بالمئة في سبتمبر.

وقفز التضخم بأكثر من 50 بالمئة في يناير عندما أدت تخفيضات في الدعم إلى زيادة أسعار الغذاء مما أثار احتجاجات. ومنذ ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه رغم المحاولات الرامية لإبطاء وتيرة زيادات الأسعار عن طريق فرض قيود صارمة على عمليات السحب النقدي.