التضخم السنوي في المغرب يستقر عند 1.1% خلال الشهر الماضي

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي استقر عند 1.1 بالمئة في أكتوبر.

وتراجع التضخم إلى هذا المستوى في سبتمبر من 1.7 بالمئة في أغسطس.

وانخفض تضخم أسعار الغذاء قليلا إلى 0.2 بالمئة في أكتوبر من 0.6 بالمئة في الشهر السابق، بينما تراجع تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى اثنين بالمئة من 2.1 بالمئة.

وزاد تضخم أسعار السلع والخدمات المتنوعة إلى 6.5 بالمئة في أكتوبر من 6.3 بالمئة في سبتمبر . وظلت الزيادة في تكاليف الاتصالات دون تغيير عند 0.3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في أكتوبر، متباطئا بالمقارنة مع زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في سبتمبر، بينما استقر تضخم أسعار الغذاء دون تغيير عند 0.5 بالمئة.

وتتوقع مندوبية التخطيط أن يصل مستوى التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7 بالمئة في 2018 ارتفاعا من 0.8 بالمئة في 2017، على أن يتراجع إلى 1.3 بالمئة في 2019.