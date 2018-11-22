اليوم .. الملك يؤكد «وعد الشمال»

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، منظومة مشروعات مدينة "وعد الشمال" الصناعية، بتكلفة إجمالية تتخطى 85 مليار ريال، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وذلك ضمن جهود القيادة لدعم مسيرة التنمية في المملكة ومواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني وفق "رؤية المملكة 2030".

ويبدأ الملك سلمان بن عبد العزيز بتدشين المرحلة الأولى من منظومة المشروعات بمحافظة طريف، بقيمة 55 مليار ريال، كما سيضع حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة بقيمة 30 مليار ريال؛ وذلك خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية.

وتحولت مدينة وعد الشمال الصناعية إلى قبلة صناعية استثمارية كبرى، تؤكد قدرة المملكة على جذب الاستثمارات محليا وعالميا، ولا سيما بعد أن تمكنت في الربع الأول من القرن الحالي من توسيع مجالاتها الصناعية وتوطين التقنية بشكل ملموس.

ورفعت المدينة صادراتها إلى دول العام لتحجز مقعدها ضمن مجموعة الدول العشرين، وخفضت معدل وارداتها، ما جعلها قبلة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما واكبت ذلك بجملة إجراءات اتخذتها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات، من خلال توفير مدن صناعية متكاملة تدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرصة فيها، والحصول على مشاركة فاعلة في إحداها، خصوصا أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة قفزت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 90 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولعل من أبرز المزايا التي وفرتها الدولة للمستثمرين، وفرة الأيدي العاملة المؤهلة، ووجود أراض صناعية، وشبكة طرق، ومحطات كهرباء ومياه، ومساحات تخزينية، إضافة إلى الموانئ والمطارات، فضلا عن القوانين والقرارات والأنظمة المرنة التي تسهل الاستثمار.

واليوم، أعدت المملكة للمستثمرين بيئة استثمارية متكاملة في مدينة "وعد الشمال" التي انطلقت مسيرتها قبل نحو ست سنوات بقرار ملكي، واستثمارات تجاوزت 85 مليار ريال، فهذه المدينة ذات المستوى العالمي، تستهدف زيادة رفاهية المواطنين وتنمية منطقة الحدود الشمالية اقتصاديا واجتماعيا، عبر استثمار الاحتياطي الهائل للفوسفات المقدر بنحو 2.7 مليار طن، ويمثل نحو 7 في المائة من المخزون العالمي.

وقد سعت المملكة إلى جعل "وعد الشمال" مدينة صناعية نموذجية متكاملة، توفر للمستثمرين كل ما يحتاجون إليه، بدءا من عمليات استخراج المعادن من الأرض حتى عملية التصدير والبيع في الأسواق العالمية.

و"وعد الشمال" التي تعد نموذجا عالميا متكاملا يحتذى به على مستوى الصناعات كافة، هي تعاون بين كل من وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل، والبيئة والمياه والزراعة، و"صندوق الاستثمارات العامة"، و"شركة التعدين العربية السعودية" (معادن)، و"الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" (مدن)، و"الهيئة العامة للموانئ"، و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، و"الشركة السعودية للخطوط الحديدية" (سار)، و"شركة المياه الوطنية"، و"الشركة السعودية للكهرباء"، وشركة "أرامكو السعودية"، و"هيئة المساحة الجيولوجية السعودية".

وسبقت "وعد الشمال"، تجربة صناعية سعودية كبرى تمثلت في بناء مدن رأس الخير والجبيل وينبع الصناعية، وها هي اليوم تكتمل المسيرة بـ "وعد الشمال" التي تحقق التوازن التنموي في مناطق المملكة كافة، بما يعود بالخير والمنفعة على أهل المنطقة، والمملكة، والمستثمرين.

وتعد مشاركة "صندوق الاستثمارات العامة" في "وعد الشمال"، عنصر أمان إضافي للمستثمرين، إذ يعرف بأنه "الذراع الاستثمارية الرئيسة" للمملكة، ويمتلك نحو 50 في المائة من شركة "معادن"، و70 في المائة من "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (سابك)، اللتين تملكان معا 75 في المائة من شركة "معادن وعد الشمال للفوسفات". كما يمتلك الصندوق "سار" التي ربطت "وعد الشمال" بالسكك الحديدية التي تربط منطقة الحدود الشمالية بوسط المملكة وشرقها.

ومما لا يدع مجالا للشك بأن أعين المستثمرين من القطاع الخاص في المملكة والخارج، تتجه نحو تلك المدينة الحديثة، التي تمتلك كل المرافق ومقومات البنية التحتية والخدمات المساندة، بما في ذلك مدينة سكنية مجاورة للشركات والمصانع، فضلا عن الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة، فيما تعد "وعد الشمال" بمزيد خلال المراحل المقبلة من البناء، التي سيبدأ العمل بها قريبا.

وحققت السعودية، ممثلة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أحلام المشروعات الاستثمارية في المنطقة الشمالية بمدينة "وعد الشمال الصناعية" التي توفر بيئة استثمارية دائمة وآلاف الوظائف وتفتح آفاق المستقبل أمام الشباب السعودي الطموح، وتنوع مصادر الدخل بما يحد من الاعتماد على النفط.

فـ"وعد الشمال الصناعية" التي تجاوزت استثماراتها 85 مليار ريال، تضم سلسلة من المنشآت والمرافق الصناعية المتنوعة، التي تحول الصخور إلى رافد اقتصادي تنموي كبير في المملكة، عبر استغلال خامات الفوسفات الوفيرة في المنطقة، التي تعد المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الزراعية، بعدما أظهرت الدراسات المسحية لجيولوجيا المعادن أن هذه الصخور غنية بعديد من المكونات المهمة مثل: الفوسفات، والحجر الجيري، والدولوميت، والبحص، إضافة إلى الرمل والردميات التي تسهم بشكل كبير وفعال في مجال البناء.

وتعد هذه المكونات أيضا، عنصرا أساسيا في إنتاج حامض الفسفوريك، والألمنيوم المصبوب، والأمونيا السائلة، ومواد الطلاء، وغيرها الكثير من المنتجات، إضافة إلى المنتج الرئيس المتمثل في الأسمدة الفوسفاتية.

ومن أجل استثمار هذه الثروات المعدنية، تضم مدينة "وعد الشمال الصناعية" منظومة نموذجية متكاملة من المصانع والمنشآت، إذ توجد فيها "شركة معادن وعد الشمال للفوسفات" التي أسست باستثمار بلغ 30 مليار ريال، بملكية تصل لنحو 60 في المائة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، و15 في المائة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، و25 في المائة لشركة "موزاييك" الأمريكية التي تعد أكبر منتج لأسمدة الفوسفات في العالم.

ستضع "وعد الشمال" المملكة على سلم القوى المنتجة للفوسفات في العالم، إذ ينتج المصنع بقدرته التشغيلية، ثلاثة ملايين طن من الأسمدة على شكل منتجات جاهزة وهي: سماد فوسفات الأمونيوم، الأسمدة الفوسفاتية المركبة، و440 ألف طن على شكل منتجات تحويلية تشمل: حمض الفسفوريك النقي المستخدم في الصناعات الغذائية، وثلاثي بولي فوسفات الصوديوم المستخدم في تصنيع المنظفات، وفوسفات أحادي الكالسيوم المستخدم في تصنيع أعلاف الحيوانات، وكذلك فوسفات ثنائي الكالسيوم المستخدم في تصنيع أغذية الحيوانات، فيما تنتج شقيقتها مدينة رأس الخير ثلاثة ملايين طن أخرى من الأسمدة.

وتشكل مرافق "وعد الشمال" خلية عمل متناغمة، حيث يوجد مصنع متخصص لحامض الفسفوريك، الذي يعد العنصر الأساس لمصانع المدينة العاملة في مجال صناعة الأسمدة، سواء في "وعد الشمال" أو في مدينة رأس الخير الصناعية، اللتين تعتمدان بشكل رئيس على منتجات هذا المصنع، والذي ينتج مليونا ونصف المليون طن بالطاقة القصوى، عبر ثلاثة خطوط إنتاج. كما يشمل دوره صناعات أخرى مثل إنتاج الملح الحمضي، والصوديوم، إضافة إلى استخداماته ملينا مائيا عالي الجودة. ويعمل المصنع الأكبر من نوعه في العالم، والمعروف بمصنع حامض الكبريتيك، الذي يعتبر حاضرة مدينة "وعد الشمال الصناعية" ومكن المملكة من التواجد في الميادين الصناعية، في مجالات إنتاج الأسمدة الكيميائية، وصناعة الصابون المطاط المؤكسدة والنازعة للماء، إضافة إلى إنتاج الأصباغ، والخام البلاستيكي، إضافة إلى منتجات أخرى يوفرها عند استخراج الأحماض مثل صناعة بطاريات السيارات، التي تشكل سوقا تجاريا كبيرة حول العالم.

ويدار المصنع بكفاءات سعودية بعضها شق طريقه التعليمي والمهني في كبريات الصروح العلمية في العالم، وبعضها تتلمذ في الجامعات والمعاهد الوطنية المتخصصة، التي تديرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بشراكة استراتيجية مع "معادن".

ولا تقتصر مرافق المدينة على ذلك، إذ يوجد مصنع تركيز نسبة الخام، الذي يقدم مجموعة من الصناعات التحويلية، وتبلغ نسبة إنتاجه فيه 5.3 مليون طن سنويا منها نحو 15 ألف طن من الخام المركز يقدم إلى مصانع أخرى منها مصنع حامض الفسفوريك.

وتضم المدينة مصنعا للأمونيا الذي تم بدء التشغيل التجريبي فيه. وبينت "معادن وعد الشمال" أن قدرته الإنتاجية ستبلغ 1.1 مليون طن من الأمونيا سنويا، وسيظهر أثرها المالي عند البدء في الإنتاج التجاري، فيما ستكتمل المدينة بمشروع فوسفات 3، الذي لا يزال قيد الدراسة، وسيؤمن طاقة إنتاجية إضافية تبلغ ثلاثة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

ولمواكبة التطور التقني والصناعي، صممت مدينة "وعد الشمال" وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وبتقنيات حديثة جدا تتوافق مع مواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي إضافة إلى بعد منشآتها عن المرافق الحيوية لتجنب مخاطر التلوث البيئي، إذ تضم المدينة منشأة خاصة بالتحميل والتفريغ للمواد التي تصلها عبر شبكة سكة حديد تابعة للخطوط الحديدية السعودية (سار)، إضافة إلى مستودعات تخزينية لحفظ المواد الكيميائية تعمل بتقنية عالية للحفاظ على المواد المخزنة، ومنظومة فرز حديثة تحفظ الجهد والوقت، ومستودعات خاصة بقطع الغيار للآليات الثقيلة العاملة في المشروع وصيانتها، إضافة إلى ورش صيانة ميدانية تشغلها أيد عاملة وطنية.

وتوفر المدينة منطقة شاملة لمناولة المنتجات تدار بطريقة حرفية عالية، من خلال وحدات خاصة لحفظ السوائل، بطاقة استيعابية عالية وآمنة، إذ تعمل طواقم المدينة الفنية على تحصين المنطقة بنظم أمنية وبيئية مشددة، لضمان حفظ سلامة الموظفين والبيئة المحيطة.