«وعد الشمال».. آفاق تنموية جديدة للشباب السعودي وتحفيز القطاع الخاص

راهنت الخطط التشغيلية لمدينة "وعد الشمال الصناعية" التي تنطلق بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمشاريعها، على قدرة الشباب السعودي وكفاءته في إنجاح هذا المشروع العملاق، بدءاً من المسوح الجيولوجية بالمنطقة، مروراً بمرحلة إنشاء البنية التحتية للمدينة والتشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج، وحتى تصدير المنتجات وإرسالها إلى الأسواق العالمية.المدينة فتحت آفاقاً تنموية جديدة للشباب السعودي الطموح، من خلال الإيمان به وتمكينه من العمل في كل المجالات، وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام بشكل فاعل وأكبر، ليتم استثمار هذه الطاقات الشابة في الإعمار والتنمية، ليتحقق الوعد خلال بضع سنوات.وقد أثمرت جهود الشباب السعودي في بناء مدينة "وعد الشمال"، أحد أهم وأكبر المجمعات الصناعية المتكاملة حول العالم التي ينتظر أن تحقق مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، بعد ضخ استثمارات تجاوزت 85 مليار ريال، إضافة إلى أنها ستكون أحد أهم فصول "رؤية المملكة 2030"، وتنطلق بقطاع التعدين ليصبح مصدراً ثالثاً للدخل وركيزة اقتصادية، مع تقليص الاعتماد على النفط.مكنت مدينة "وعد الشمال" الشباب السعودي في منطقة الحدود الشمالية، من الحصول على التأهيل والإعداد المناسبين، وشغل عديد من الوظائف بمختلف التخصصات، مثل الوظائف الهندسية، والجيولوجية، وكذلك الفنية لإدارة الفحوصات المخبرية وفحوصات المعادن والصخور في المنطقة، إضافة إلى الإدارية والإشرافية والتخطيطية، والأمن والسلامة التي شغلها أبناء المنطقة بنسبة 80 في المائة.وسبق هذه الوظائف تأهيل الشباب في مرافق مدينة "وعد الشمال"، وإعدادهم وتمكينهم في المجالات المتعلقة بعمل قطاع التعدين كاملة، إذ شيدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معهداً للتعدين، إضافة إلى تدريب الشباب المرتبطين بالقطار وإدارة المحطات في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) بمنطقة القصيم، الذي يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، فضلاً عن البرامج التأهيلية في مختلف منشآت المدينة، مثل محطتي المياه والكهرباء، ومشروع استخراج وإنتاج الغاز غير التقليدي التابع لـ"أرامكو السعودية".كما ربط "مركز الاستثمار والتنمية المحلية" الذي تم تأسيسه في المدينة، بين طالبي العمل في المنطقة، والشركات العاملة في إنشاء المدينة، وتمكن من بناء قاعدة بيانات ضخمة، استفاد منها أكثر من 150 مؤسسة ومزود للخدمة، إضافة إلى إلزام الشركات والموردين بإنفاق نسبة محددة من مشترياتها على المشتريات المحلية، لضمان استفادة أكبر لأهالي المنطقة.على نحو آخر، تلتزم مدينة "وعد الشمال" بتوفير حياة كريمة لموظفيها من خلال الحوافز والمكافآت، إضافة إلى توفير المسكن لهم في ضواحيها، إذ نفذت شركة "معادن" في المرحلة التأسيسية مشاريع سكنية عملاقة، تمخضت عن إنشاء 483 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.ويحسب لمدينة "وعد الشمال الصناعية" أنها بنيت بأيدٍ سعودية عملت عبر كل شركاء النجاح في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لتكشف عن القدرة والموهبة داخل الشاب السعودي التي عادت على المنطقة خاصة، والدولة ككل، بالخير والنماء.