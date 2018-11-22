مثقفو ومثقفات الجوف: زيارة الملك سلمان مناسبة تاريخية وحدث يلهمنا الإبداع

عبر عدد من المثقفين والمثقفات في منطقة الجوف عن سعادتهم وسرورهم بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة، مبينين أنها مناسبة تاريخية وحدث يستلهمون منه الإبداع.وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أن الزيارة صنعت لهم منصة رحبة سعدوا لها وأسعدتهم، امتدت بحجم أبعاد واتجاهات الزمن والحضارات السالفة في المنطقة وكلما استشرفت المستقبل وتمددت الجوف أكثر وأطول وأعمق في فضاءات الكلمة المتجسدة باللغة المشتعلة وهاجًا وضوارًا بصدق المفردة وأصالة اللغة المتأصلة في المكنون والمضمون، استبكوا لنا من جوف الحرف ومنتوج الكلم البديع من أرض الحلوتين.وأضافوا أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة تأتي لتفقد احتياجات المنطقة والمواطنين وتلمس احتياجاتهم.وقالوا: اليوم في هذا الحدث التاريخي عطاءات جديدة, وروافد جديدة لزيارة الملك المفدى الذي ينقل هذا المكنون والمكنوز الغالي (الجوف الأرض.. الإنسان.. الحضارة)، من سلم الأرض لعتبات العلياء والمجد في سلم سماء التنمية البشرية والحضارية للوطن الذي قاده رفعة وازدهارًا، نمضي معًا بين صدى حراك المثقف والقيادة.وتابعوا: "إنهم بحضرة ملك مثقف وولي عهد صاحب رؤية إعلامية وثقافية حمل على عاتقه والشعب يؤازره المستقبل الثقافي والأدبي الذي يليق بحراكنا الأدبي ومشهدنا الثقافي والإعلامي في "رؤية 2030".وقال إبراهيم خليف السطام الأديب والباحث: إن زيارة الملك نشرت الفرحة أرجاء المنطقة، حيث جاءت الزيارة التاريخية الميمونة لخادم الحرمين الشريفين، وولى عهده لمنطقة الجوف وما حولها من مناطق الشمال بالأفراح، حيث فتحت المنطقة قلبها وذراعيها فرحًا وابتهاجًا بالزيارة التي تأتي حلمًا وأملًا يراود الجميع هنا.وأضاف: إن لقاء خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين والمسؤولين للاطلاع عن قرب على احتياجات المنطقة ومتطلباتها، وتدشين جملة من المشاريع التنموية التي ستسهم في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية، وما هذه الزيارة إلا منهج لسلمان بن عبدالعزيز، ولحكام هذه البلاد من الملوك والأمراء، في زيارة المناطق وتفقد أحوالها.من جانبه، قال مرضي وحي الكويكبي مدير المركز الثقافي بالجوف: إن الجوف تشدوُ فرحًا بقدوم خادم الحرمين الشريفين فهذه الزيارة الكريمة تعتبر امتدادًا لنهج ولاة الأمر في تفقد أحوال المواطنين والوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم بمعرفة مطالبهم، كما أن لهذه الزيارة الكريمة وقعًا عظيمًا وتأثيرًا بالغًا في نفوس أهل الجوف الذين يشدوهم الشوق للترحيب بملك الحزم، معبرين عن مدى فرحتهم بهذه الزيارة الكريمة.وأشار إلى أن أن منطقة الجوف بقيادة أميرها المحبوب الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي تشهد حركة بناء على كل الأصعدة وسوف تنقل بلادنا نقلة نوعية من الناحية الاقتصادية والثقافية إلى مصاف الدول المتقدمة التي تضمن للمواطن حياة كريمة واستقرارًا.وأكد الكويكبي ما قدمته القيادة الرشيدة للمرأة في بلادنا بصفة خاصة ما يعزز هذا البناء والتقدم الحضاري والثقافي، لاسيما أن المرأة في المنطقة وفي جميع مناطق ومحافظات ومراكز الوطن شريك الرجل في هذا البناء وإسهاماتها الفكرية والأدبية والثقافية والإعلامية أوجدت مناخا للإبداع وعززت التصاعد المتنامي في التنمية البشرية في بلادنا، ولم يكن ذلك لولا الدعم والتشجيع من قبل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين، فحظيت المرأة السعودية بكامل حقوقها على المستويين العملي والعلمي في المجالات كافة، فاعتلت المناصب القيادية، وأسهمت على المستوى الثقافي من خلال المشاركة (المناشط الثقافية والمنبرية كالندوات, المحاضرات, الفنون الجميلة, الأمسيات الشعرية .. وغيرها).كما عبر ثامر عودة المحيسن رئيس النادي الأدبي الثقافي بالجوف عن شعوره بهذه المناسبة، وقال: تفتح الجوف ذراعيها مستقبلة خادم الحرمين الشريفين مزدانة بأجمل حللها، وشرعت ذراعيها بصدر حنون يسع قراها وأهلها في لقاء تاريخي. وها هم أهل الجوف خرجوا لاستقبال خادم الحرمين الشريفين يعلوهم البشر وتغمرهم الفرحة فأهلا وسهلا بك سيدي عند أهل الجوف ملبيًا لحاجاتهم.وقالت فهدة الكريع رئيسة اللجنة النسائية بنادي الجوف الأدبي الثقافي: هذه الجوف يا خادم الحرمين يستقبلك أهلها بكل الحب والولاء، فزيارتك سيدي حدث فوق مستوى الحديث، ومناسبة يقصر عنها التعبير، ولقاء أبلغ من أن يفيه الإيجاز وتستوعبه الكلمات.وأضافت: إن أبسط ما نعبر عنه في هذه الزيارة الميمونة ما لمسناه من القائد الباني من حرص واهتمام على تلمس احتياجات المواطنين والتعرف على شؤونهم وشجونهم والسعي الدؤوب لتحقيق الأمال والتطلعات. الكل في الجوف يهلل فرحًا ويبتهج سرورًا بزيارة الخير والعطاء والألسن تلهج بالدعاء والترحيب. فمرحبًا عدد قطرات وابل انهمر، وحياكم الله تحية تشق سناها من مسجد "عمر بن الخطاب" وقلعة "مارد" و"زعبل".