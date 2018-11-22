شركات تجزئة تسعى لتنويع دخلها باللجوء إلى قنوات التمويل الاستهلاكي

أكد محللون اقتصاديون أن الركود الحاصل في قطاع التجزئة دفع شركات القطاع الى التفكير في أوجه جديدة لتنويع الأرباح عبر إنشاء شركات للتمويل الاستهلاكي، مستفيدة من السيولة لديها وعدم رغبة كثير من المستهلكين في تحمل الشروط التمويلية للمصارف في تنفيذ مشترياتهم.

وقال لـ "الاقتصادية" حسين الرقيب المحلل الاقتصادي، "إن المستهلك يعد القوة المحركة لشركات التمويل العاملة في قطاع التجزئة التي توفر كثيرا من الفرص التمويلية للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط تمويلية أقل من المصارف، لكن بفوائد أعلى".

وأشار إلى أن تعدد الشركات وفر أجواء تنافسية انعكست على تكلفة التمويل، متوقعا ارتفاع عدد الممارسين لنشاط التمويل الاستهلاكي بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" تأسيس شركة تمويل استهلاكي مملوكة لها بالكامل برأسمال قدره 150 مليون ريال. وحذر الرقيب من المخاطر المالية لدخول شركات التجزئة في نشاط التمويل، مشيرا إلى أنه على مستوى العالم في 2008 شكل ضعف قيمة النشاطات المصرفية الخاضعة لرقابة المصرفية وكان وراء الأزمة العالمية وارتفعت حينها مطالبات المصارف الدولية برفع سيولتها المالية وتبني نظام أكثر تسهيلا لمنح القروض لتخفيض تنامي الأخطار المصرفية ولضمان الاستقرار المالي.

من جهته، أوضح حسام الشنبري المحلل الاقتصادي وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن نمو نظام التمويل من الشركات جاء نتيجة الحاجة إلى الاقتراض من قبل المستهلكين أكبر بكثير مما وفّرته المصارف المحلية سابقا، بسبب القيود والرقابة الصارمة عليها من قبل "ساما" لذلك كان لا بد من حلول عاجلة خارج تلك المصارف فوجدت شريحة واسعة من الأفراد منطقة مكشوفة تماما، اتسمت بانعدام خياراتها الائتمانية، فأنشأت سوق ظل وتكاثرت أمام ارتفاع الطلب على سيولتها الإضافية كيانات تجارية خارج نطاق القطاع المصرفي، رخص لها من قبل وزارة التجارة بالعمل تحت مظلة نظام البيع بالتقسيط.

من جانبه، أوضح محمد العمران المحلل الاقتصادي، أن من أبرز مخاطر نظام الظل المصرفي على الاقتصاد العالمي، تأثيره في الاستقرار المالي وفي المنتجات الاستثمارية لعدم خضوعه لإجراءات تنظيمية كافية. وأضاف "في الدول الأوروبية هناك أمثلة مختلفة لنظام الظل المصرفي منها عمليات تمويل تحدث عبر الإنترنت وهناك مزادات الفن التي تقدم قروضا، وعديد من القروض خارج النظام المصرفي".