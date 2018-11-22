تراجع طفيف لـ «نمو» .. وقيم التداول تقفز إلى مليون ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.08 في المائة لتغلق عند 2423 نقطة فاقدة نقطتين. وارتفعت قيم التداول 189 في المائة إلى مليون ريال، بمعدل 8.9 ألف ريال. بينما الأسهم زادت المتداولة 45 في المائة إلى 38 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 65 صفقة لتصل إلى 119 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفع سهمين. تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 35.20 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 11.82 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند 23 ريالا. بينما تصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 42 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 62 ريالا.وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 628 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 205 آلاف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 56 ألف ريال.