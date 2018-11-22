شركة مطلق الغويري للمقاولات تنفذ المرحلتين الأولى والثانية لمشروع المياه المعالجة في وعد الشمال

نفذت وصممت شركة مطلق الغويري للمقاولات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إيصال المياه المعالجة إلى مدينة وعد الشمال الذي يتم تنفيذه على مسافات تزيد على 437 كيلو مترا. وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلية ما يزيد على 73 في المائة من المشروع، ويتضمن برنامج وعد الشمال إنشاء خطوط نقل، خزانات، محطة تنقية، وغرفة تحكم ومراقبة، إذ سيتم تنفيذ هذه المشاريع على أربع مراحل تبلغ تكلفتها مليار وستمائة مليون ريال، تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء خطوط ناقلة تبلغ أطوالها أكثر من 190 كيلو مترا من مدينة سكاكا حتى مدينة عرعر، وفي المرحلة الثانية إنشاء خطوط ناقلة من مدينة عرعر حتى مدينة وعد الشمال بطول 247 كيلو مترا، بينما ستكون المرحلة الثالثة إنشاء خزانات المياه المعالجة التي تبلغ 17 خزانا سعتها الإجمالية 810.000 متر مكعب سيتم تنفيذها في خمسة مواقع مختلفة موزعة بين مدن سكاكا وعرعر وطريف ووعد الشمال، والمرحلة الرابعة محطة التنقية التي تصل طاقتها التشغيلية إلى 115 ألف متر مكعب يوميا إضافة إلى نظام التحكم في التشغيل "سكادا".وانطلقت شركة مطلق الغويرى للمقاولات منذ عام 1397هـ/1977 كمؤسسة فردية لتنفيذ مشاريع المقاولات العامة ثم أخذت في التدرج والتوسع شيئا فشيئا حتى تحولت إلى شركة مقاولات محدودة في عام 1429هـ/2008 ثم إلى شركة مساهمة مقفلة في عام 1438هـ/2017 وتزامنت انطلاقة الشركة في سنواتها الأولى مع بداية النهضة والتطور العمراني للمملكة فكان له الأثر الإيجابي في مسيرة الشركة وتوسع مشاريعها بخطوات مدروسة في مختلف أرجاء المملكة وزيادة عدد الموظفين بما يتناسب مع التوسع في عدد المشاريع.وتعتبر شركة مطلق الغويري للمقاولات المحدودة واحدة من الشركات المتميزة في مجال صيانة وتنفيذ الطرق والجسور وشبكات المياه والخزانات الأرضية والعلوية، وخطوط نقل المياه ومحطات الضخ والمباني والسدود وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع. وقد حرصت الشركة منذ تأسيسها كمؤسسة فردية عام 1398هـ على توفير كل سبل ومقومات النجاح، وتعد الشركة من أوائل المقاولين على مستوى المملكة في مشاريع تنفيذ الخطوط الناقلة وتعتمد في ذلك على خبرة طويلة في تنفيذ هذه المشاريع، حيث قامت الشركة منذ إنشائها حتى تاريخه بتنفيذ ما يزيد على 2500 كيلو متر وشركة مطلق الغويرى من الشركات المصنفة بالدرجة الأولى في مجال أعمال المياه والصرف الصحي وقامت بتنفيذ عدد كبير من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة بأطوال تزيد على 10.000 كيلو متر طولي. ويتركز نشاطها في مجال مقاولات تنفيذ وصيانة الطرق والجسور وشبكات المياه والخزانات الأرضية والعلوية، وخطوط نقل المياه ومحطات الضخ والمباني والسدود وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع.وقد حرصت الشركة منذ تأسيسها على توفير كل سبل ومقومات النجاح للأعمال والمشاريع التي تنفذها وذلك باستقطاب الكوادر الإدارية والفنية والعمالة المؤهلة وتوفير الآليات والمعدات الثقيلة وكل ما يلزم من مقومات وعلى رأس كل ذلك إدارة واعية جادة ونشيطة تتابع العمل أولا بأول ويوما بيوم تذلل العوائق التي تعترض سير الأعمال، وتسعى لإيجاد بيئة عمل مثالية لتحقيق النجاح المطلوب، وما يميز الشركة طموح وإصرار وحماس لا يتوقف للارتقاء بمستوى وجودة مشاريع الخدمات والبنية التحتية الشاملة في المملكة.