الشركة الوطنية الأولى توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لتمثيل الشركة الوطنية للفحص والاختبار

وقعت الشركة الوطنية الأولى FNRCO اتفاقية شراكة استراتيجية لتمثيل الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني المحدودة TUV NORD السعودية، واحدة من الشركات الأكثر خبرة في إدارة الأنظمة والشهادات والتدريب على الصحة والسلامة والبيئة في الشرق الأوسط. وذلك بهدف إيجاد وإنشاء علاقة تجارية من شأنها جلب نتائج ونجاحات ذات قيمة عالية لكل من الشركتين والعملاء المشتركين بينهما في المملكة فيما يخص خدمات الموارد البشرية وتوظيف الكوادر البشرية السعودية وغير السعودية.وقع الاتفاقية علي جابر المهان، رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية الأولى FNRCO، وجمال البعيجان، الرئيس التنفيذي لشركة FAHSS / TUV NORD السعودية.وعقب التوقيع رحبت الشركة الوطنية الأولى FNRCO بهذا التحالف الجديد الذي يأتي في إطار حرصها على تبادل الخبرات في مجالات عديدة مع كافة المؤسسات والشركات العالمية في ضوء "رؤية المملكة 2030"، مؤكدة أن الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مستويات العمل المشترك بين الشركتين من خلال تبادل المعلومات والدخول في أنشطة ومشاريع مستقبلية خاصة بمجالات الموارد البشرية السعودية وغير السعودية.يأتي توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بغية الاستفادة من المهارات الفردية للشركتين ودمج وتوحيد جهودهما ومواردهما وتمثيل كل منهما للأخرى في الخدمات والمشروعات المهمة داخل المملكة. حيث تتمتع FNRCO بخبرة كبيرة في تطوير الأعمال وتنمية المشاريع والخدمات في المملكة عبر ما تقدمه من خدمات التوظيف وإعادة التأهيل للكوادر البشرية باعتبارها شركة مسجلة ومرخصة من قبل وزارة العمل السعودية، إضافة إلى خدمات التدريب لجميع التخصصات المهنية والإدارية بموجب تصريح من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وخدمات الصيانة والتفتيش للأعمال الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية للصناعة النفطية وشركات البتروكيماويات وغيرها من الخدمات المتميزة عالية الجودة.وإضافة إلى ما سبق، تعمل الشركة الوطنية الأولى بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ووزارة العمل السعودية لدعم "الرؤية" الوطنية عبر تطبيق برامج توظيف السعوديين واستحداث فرص عمل جديدة ناتجة عن وجود كوادر وطنية مؤهلة. كما تهدف الشركة الوطنية الأولى إلى دعم خطة التوطين في كافة القطاعات وإيجاد فرص عمل جديدة وتوظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية. وتوفر حلولا متطورة لتمكين الكوادر الوطنية وبناء هوية مهنية مستقلة. وعلى الجانب الآخر، ومن خلال هذا التحالف المهم، تتعهد الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني FAHSS / TUV NORD بالتعاون الكامل والمشترك مع الشركة الوطنية الأولى عبر ما تقدمه من خدمات المعايرة والإصلاح، والخدمات المتعلقة بأنظمة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001، وأنظمة إدارة سلامة الغذاء، وتقديم الاستشارات الهندسية للتأهيل ASME، وتقديم الخدمات التدريبية المتخصصة في عديد من المجالات الفنية والهندسية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من بنود العمل المشترك حسبما جاء في الاتفاقية الاستراتيجية.من الجدير بالذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية هي امتداد لأوجه التعاون المشتركة بين الشركة الوطنية الأولى FNRCO وكبرى الأسماء والشركات الدولية، وتسعى "الوطنية الأولى" من خلال هذا التحالف الجديد مع TUV NORD لإطلاق مسيرة تعاون مثمرة وطويلة الأمد بما يحقق "الرؤية" الوطنية لمجتمعنا السعودي.