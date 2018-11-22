إنقاذ حياة شاب في «مواساة الخبر»

تمكن الفريق الطبي لقسم القسطرة القلبية من إنقاذ حياة شاب، حيث حضر الشاب للمستشفى وكان يعاني آلاما في الصدر، وبالتشخيص تبين أنها ذبحة صدرية غير مستقرة وتم إجراء أشعة متعددة المقاطع على شرايين القلب التاجية التي أظهرت ضيقا شديدا في الشريان التاجي الأيمن، وعلى الفور تقرر للمريض قسطرة تشخيصية التي تمت بواسطة اليد اليمنى التي أظهرت انسدادا شبه كامل في وسط الشريان التاجي الأيمن، وتمت توسعته في الحال وتركيب دعامة دوائية هي الأحدث على مستوى العالم بنجاح تام في مكان الانسداد ليعود سريان الدم إلى كامل طبيعته. وقد خرج المريض بعد أقل من 24 ساعة بكامل صحته وبلا أي مضاعفات.تعد هذه أول حالة في قسم القسطرة القلبية الذي تم افتتاحه حديثا في مستشفى المواساة في الخبر الذي يعد المستشفى الرقمي السادس في شركة المواساة للخدمات الطبية، حيث حرصت الشركة على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية من كبريات الشركات، وأيضا استقطاب كفاءات طبية وتمريضية من أعرق الجامعات محليا وعالميا في جميع التخصصات الرئيسة والفرعية، وذلك لخدمة المراجعين.