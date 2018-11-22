عمال مونديال قطر: أخطأنا بالعمل هنا

يجلس عاملا البناء أوجور وراجو خلال استراحة الغذاء فوق رصيف قرب مجمع سكني في الدوحة، ساعدا في بنائه ليضاف إلى مجموعة المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم بكرة القدم المقبلة في قطر بعد أربع سنوات.ويشتكي أوجور (22 عاما) وراجو (39 عاما) البنغاليان من ظروف العمل والأجور التي يتلقيانها، وقال أوجور "أخطأت بالمجيء إلى هنا اقترضت كثيرا من الأموال من المصرف (لدفع مصاريف السفر)، لكنني لم أعد أملك شيئا في الوقت الحالي".ويعمل الرجلان في المشروع ذاته منذ نحو ثلاث سنوات، ويتقاضيان شهريا الحد الأدنى من الأجور وهو 750 ريالا قطريا (205 دولارات).ويؤكد من جهته راجو الذي كان يرتدي بدلة العمال الزرقاء "لن أعود أبدا الى هنا".وانتقدت النقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظام الكفالة في قطر حيث نشرت تقارير صحافية أعدادا متفاوتة عن الوفيات في صفوف العمال خلال عملهم في المنشآت الرياضية، وبلغت وفقا لنقابة عمالية نحو 1200 شخص، إلا أن هذه الأعداد لم يكن بالإمكان التأكد منها من مصادر أخرى.وتقول اللجنة العليا إن أكثر من 12 ألف عامل في مشاريع كأس العالم سيحصلون على تعويضات بقيمة 52 مليون ريال (14 مليون دولار) على خلفية إجبارهم على دفع أموال إضافية للعمل في قطر.لكن البطولة ستبقى رغم ذلك بعيدة عن أعين العمال الذين يرتدي بعضهم قمصان فرق كرة القدم التي يتابعونها تحت البدلات الزرقاء، وبينها فريق تشيلسي الإنجليزي.وقال موكيش (23 عاما) النيبالي "توقّعت أن يوفر كأس العالم عملا مضمونا، لكننا أبلغنا بأنهم سيرحّلون كل العمال بحلول عام 2021".ويعمل موكيش عشر ساعات في اليوم ويتلقى 85 سنتا لقاء كل ساعة عمل إضافة، لكنه يؤكد أنه ليس نادما على المجيء إلى الخليج، ويوضح "لم نكن نفعل شيئا في بلدنا، وهنا نحصّل الأموال".ويحلم العامل النيبالي بمشاهدة لاعبه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب أمامه في بطولة 2022، لكنه يقول "لا أعتقد أنه أمر بإمكان أي من العمال أن يشاهدوا المباريات هنا".ويشكو عمّال من الأجور المنخفضة، والتأخير في دفع الرواتب، وغلاء المعيشة، ويؤكّد كثير من هؤلاء تحدثت إليهم "فرانس برس" أنهم لا فكرة لديهم عن الحملات التي تشن باسمهم للحفاظ على حقوقهم.