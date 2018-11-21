خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منطقة الحدود الشمالية

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم إلى منطقة الحدود الشمالية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين، مطار عرعر، كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

كما كان في استقبال الملك، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير منصور بن عبدالله بن مساعد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير جلوي بن منصور بن عبدالله بن مساعد، والأمير نايف بن منصور بن عبدالله بن مساعد، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الحدود الشمالية، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد غادر مساء اليوم منطقة الجوف، متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية.

وكان في وداع الملك المفدى بمطار الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.