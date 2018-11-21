قوى شرائية تعيد الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء .. والسيولة ترتفع 15 %

ارتفعت الأسهم السعودية بنحو تسع نقاط لتغلق عند 7514 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من القطاع العقاري بقيادة سهم "جبل عمر". وكانت السوق قد فقدت نحو 0.5 في المائة من قيمتها أثناء الجلسة إلا أن دخول قوى شرائية أعادت السوق إلى المنطقة الخضراء. وهذا الأداء يحسن من قراءة السوق مع عودة المشترين والدفاع عند مستويات الدعم 7470 نقطة، حيث لم تسجل السوق إغلاقات منخفضة طوال الجلسات الأربع الأخيرة، ما يظهر نوعا من التماسك الإيجابي. عودة السوق للارتفاع وتجاوز المقاومة 7570 نقطة سيعزز من الاتجاه الصاعد واستهداف اختراق متوسط 21 يوما عند 7730 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7504 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7514 نقطة رابحا 0.13 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7464 نقطة فاقدا 0.54 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7514 نقطة رابحا تسع نقاط بنسبة 0.13 في المائة. وارتفعت السيولة 15 في المائة بنحو 369 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 27.5 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 119 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت أربعة آلاف صفقة لتصل 102 ألف.





أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات تصدرها "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.65 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.50 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت بقية القطاعات بقيادة "الأدوية" بنسبة 2.6 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 35 في المائة بقيمة 992 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 692 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 226 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 88.10 ريال، يليه "بتروكيم" بنسبة 4.15 في المائة ليغلق عند 25.40 ريال، وحل ثالثا "وفرة" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 16.36 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 18.54 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 5.9 في المائة، ليغلق عند 91.10 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 15.64 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 486 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 300 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 206 ملايين ريال بنسبة 7 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية