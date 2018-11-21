"فولكسفاجن" تعتزم زيادة الإنتاجية لتغطية استثمارات السيارات الكهربائية

تعتزم شركة فولكسفاجن زيادة الإنتاجية والكفاءة لتغطية الاستثمارات المرتفعة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

وقال اندرياس توستمان، مدير الإنتاج في فولكسفاجن، اليوم الأربعاء إنه من المنتظر أن تخلو عوادم منتجات فولكسفاجن وشريكاتها من ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف أنه أيضا من المتوقع يبدأ مصنع الشركة في مدينة إمدن تدشين خطي إنتاج اعتبارا من 2023، على أن ينتج كل خط خمسة موديلات للماركات الثلاثة فولكسفاجن وسكودا وسيات، ولم يحدد توستمان ما إذا كان سيتم بناء مصنع للبطاريات في هذا المكان.

ومن المنتظر أن ينتهي إنتاج موديلات محركات الاحتراق مثل باسات واريتون في مصنع إمدن بحلول عام 2027، على أن يعمل المصنع بعد ذلك بكامل طاقته لإنتاج 300 ألف سيارة كهربائية سنويا (200 ألف سيارة صغيرة ومئة ألف سيارة من الموديلات الأكبر حجما).

وتقدم فولكسفاجن في الوقت الراهن ستة نماذج من البطاريات الكهربائية، وقال توستمان إنه من المنتظر أن يتجاوز هذا العدد الـ50 نموذجا في 2025.

ومن المتوقع تقليل ساعات العمل في مصنع إمدن بداية من الربيع المقبل وذلك بسبب ركود مبيعات باسات بحيث يتم تقليل الإنتاج بحلول نهاية كانون ثان/يناير المقبل من 1170 إلى 940 سيارة في اليوم.

وتنتهي مدة 500 عقد عمل مؤقت بحلول نهاية شباط/فبراير المقبل، وسيحصل أصحاب هذه العقود على تعويضات بقيمة 20 ألف يورو، أو يتم دعمهم للانتقال للعمل لدى شركات مثل بورشه أو أي فرع آخر تابع لفولكسفاجن.