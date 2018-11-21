هيئة النقل: قيادة السيارات المستخدمة في نشاط الأجرة العائلية تقتصر على الكوادر النسائية الوطنية

أكدت هيئة النقل العام بعد دخول اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية حيز النفاذ ابتداءً من 15 نوفمبر 2018، سعيها من خلال هذه اللائحة لرفع كفاءة خدمة النقل بالأجرة للأسرة في المملكة، وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.

وقالت الهيئة بأن التراخيص تقتصر على المنشآت، كما تقتصر قيادة السيارات المستخدمة في النشاط على الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة، تماشياً مع الأمر السامي الصادر بشأن السماح للنساء بالقيادة. علما أن أنظمة هيئة النقل العام ولوائحها التنفيذية لا تمنع المرأة السعودية من العمل في أي من أنشطة النقل البري الأخرى، متى توفرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك ومنها رخصة القيادة المناسبة لنوع وطبيعة المركبة المستخدمة في تلك الأنشطة.

وأوضحت الهيئة عدد من الضوابط التشغيلية لنشاط الأجرة العائلية، كما يلي:

- تمنع قائدة المركبة من تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين من الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاء المرافقين من الذكور أو الاطفال بمفردهم داخل المركبة.

- الضوابط التشغيلية للنشاط: أتاحت لقائدة مركبة الأجرةالعائلية الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال تجاوز عدد الركاب عدد المقاعد المخصصة للجلوس، أو التدخين أو تناول الركاب للأطعمة داخل المركبة، أو عدم استخدام حزام الأمان من قبل الركاب.

- تمنع مركبات الأجرة العائلية من التجول بحثاً عن الركاب، وتُلزم المنشآت بتقديم الخدمة داخل المدينة محل الترخيص في السعودية، انطلاقاً من المواقف المخصصة للمنشأة في المرافق الخدمية والتجارية، وتطبيقات توجيه المركبات، ووسائل الطلب الأخرى الخاصة بالمنشأة.

- تسمح الأجرة العائلية بإركاب النساء فقط والمرافقين لهن من الجنسين ومختلف الفئات العمرية، وتمنع التدخين داخل المركبة، كما أنها تلزم المنشآت بنظافة المركبات، وإلزام قائدات المركبات بالزي الموحد المعتمد أثناء تأدية العمل، وحسن التعامل مع الركاب.

- إلزامية حصول مُنشأة الأجرة العائلية على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط، وكذلك حصول قائدة المركبة على بطاقة سائق مع الاحتفاظ بها أثناء تأدية العمل.

كما أتاحت الأنظمة لقائدة مركبة الأجرة العائلية الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية أو الخارجية، أو عدم محافظتهم على نظافة السيارة، أو عدم التزامهم بالآداب العامة وحسن التعامل، أو انتهاك الخصوصية بأي شكل من الأشكال كما أجازت لقائدة الأجرة العائلية الامتناع عن تقديم الخدمة أو الاستمرار في تقديمها في حال ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب كآثار تعاطي الممنوعات، أو العدوانية، أو تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة أو غير آمنة، وذلك لحرص الهيئة على توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة السعودية.

كما أوضحت الهئية المواصفات التي يجب توفرها بمركبات الأجرة العائلية، ومنها:

- ألاّ تقل سعة محرك السيارة عن (2000) سنتيمتر مكعب، وألا تقل سعة المركبة عن سبعة مقاعد، وأن يكون لونها ومظهرها وفقاً للاشتراطات المحددة، وأن تكون المركبة جديدة، وألا يزيد عمرها التشغيلي عن خمس سنوات من سنة الصنع، وأن يكون نوع تسجيلها أجرة عامة.

- توفّر جهاز تتبع في المركبة مرتبط بأنظمة أحد مزودي الخدمة المؤهلين من قبل الهيئة، وشاشة عرض تعريفية تثبت في موقع ظاهر للراكب، على أن تتضمن الشاشة بيانات بطاقة التشغيل للسيارة، ورقم اللوحة واسم المنشأة ووسائل التواصل، واسم قائدة المركبة.

- المنشآت ملزمة بتوفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع، وتثبيت لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل المركبة.