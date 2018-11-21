الادعاء الأمريكي: مسؤول الخزانة السابق في فنزويلا تلقى رشا بمليار دولار

كشفت وثائق لمحكمة أمريكية أن المسؤول السابق عن الخزانة العامة في فنزويلا أقر بتلقي رشا تزيد قيمتها على مليار دولار في إطار تعاملات غير مشروعة بالعملة الأجنبية شملت قطبا إعلاميا محليا وجهت إليه المحاكم الأمريكية اتهامات بالفعل.

وأفادت الوثائق التي كشفت محكمة مقاطعة جنوب فلوريدا عنها أمس الثلاثاء بأن أليخاندرو أندرادي، الذي أدار الخزانة لأربع سنوات في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز، حصل على عقارات وساعات رولكس بلاتينية وذهبية وسيارات من طراز مرسيدس بنز.

كما أظهرت الوثائق أنه فعل ذلك بمساعدة من متآمرين بينهم راؤول جورين، مالك قناة جلوبوفسيون التلفزيونية، الذي أدين بدفع رشا لأندرادي وآخرين إضافة إلى المساعدة في غسل هذه المدفوعات.

تأتي القضيتان في إطار مسعى أوسع من المدعين الاتحاديين الأمريكيين لاتخاذ إجراءات ضد استغلال النظام المالي الأمريكي في غسل عائدات الفساد المتفشي في فنزويلا التي تعاني تضخما مفرطا.

ولم يكشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الكثير عن الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين السابقين، لكنه يتهم الولايات المتحدة بالسعي لتقويض حكومته من خلال عقوبات مالية.

ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على طلب للحصول على تعقيب.

وتقول الوثائق إن أندرادي تلقى رشا من شركات وساطة مالية مقابل بيع سندات مقومة بالدولار باسم الحكومة.