اليورو يرتفع بفضل آمال التوصل إلى تسوية بشأن ميزانية إيطاليا

ارتفع اليورو اليوم الأربعاء مدعوما بتقارير عن أن إيطاليا ربما تكون منفتحة على مراجعة مشروع ميزانيتها لعام 2019، مما قد يهدئ مواجهة مع الاتحاد الأوروبي.

وتستعد المفوضية الأوروبية لاتخاذ أول خطوة اليوم صوب معاقبة إيطاليا بشأن مسودة خطتها المالية.

لكن تقريرا ذكر أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ربما يكون منفتحا على مراجعة الميزانية الحكومية لعام 2019 ساهم في دعم أسواق السندات الحكومية الإيطالية واليورو اليوم.

وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.14 دولار. وصعدت العملة الموحدة في ست من بين الجلسات السبع الماضية.

وضغط ارتفاع اليورو على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لينخفض 0.2 بالمئة إلى 96.621. وربح المؤشر 0.65 بالمئة في الجلسة الماضية.

وتراجع الين الياباني 0.15 بالمئة ليتداول عند 112.86.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1.2808 دولار بعد أن خسر 0.5 بالمئة مقابل الدولار أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يسجل الاسترليني تداولات متقلبة ارتفاعا وانخفاضا لحين تلقي السوق المزيد من الوضوح بشأن التقدم المحرز في اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الدولار الاسترالي، الذي يعتبر في العادة مقياسا للإقبال على المخاطرة، 0.3 بالمئة ليتداول عند 0.7236 دولار أمريكي. وخسر الدولار الاسترالي ما يزيد عن واحد بالمئة أمس الثلاثاء مع تدهور الإقبال على المخاطرة عالميا.