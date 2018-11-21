فيصل بن معمر: كلمة الملك نبراسا متجددا يستضاء الوطن والمواطنون به

أكّد فيصل بن عبد الرحمن بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامه والمشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضاري، على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى أمس، واعتبرها نبراسًا متجددًا يُستضاء الوطن والمواطنون به كل عام.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به كلمة قائد المسيرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من المواطنين، والاستئناس بما تحمله من توجيهات وتوجهات المملكة المستقبلية، حماها الله بتوفيق من الله بإرادة حازمة سامية كريمة، وبإدارة شابة رائدة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، منوهًا في هذا الخصوص إلى دلالاتها، التي تؤكّد، وتؤسّس أطرًا واضحة محدَّدة المعالم لنهضة الوطن، ورفاهية المواطن، وكل ما من شأنه توفير جميع سبل العيش الكريم له، ولأبنائه، ومستقبل أجيال المملكة المقبلة، والاستثمار في الإنسان، باعتباره المحرّك الرئيس للتنمية والتقدم، وإتاحة فرص المشاركة للشباب، في إطار مرسوم، يجعل من التنمية المستدامة، وتحقيقها، كضرورة وطنية، تضمن لوطننا الكريم، العزة والنماء.

ولفت ابن معمر إلى تأكيد الكلمة السامية على الملامح العامة في الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الدول الصديقة، وإبراز أدوارها المحورية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وتعظيم مكانتها وثقلها. وتوكيد سياستها الحكيمة، المتوازنة، والمرتكزة على ثوابتنا الشرعية والوطنية، مشيرًا إلى سياسة المملكة الخارجية، القائمة على الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي بأسره؛ تحقيقًا للسلم والأمن العالميَيْن، وتعزيزًا لقيم التسامح وترسيخًا لمبادئ التعايش؛ وتكريسًا لمفاهيم وثقافة الاعتدال والوسطية، مؤكّدًا جهود المملكة وإنجازاتها الحضارية في بناء السَّلام، وتوكيد التنوع الثقافي وتعزيز العيش المشترك، محليًا ومع جميع شعوب العالم.

وفي ختام تصريحه، دعا ابن معمر جميع ابناء وبنات الوطن ، بتنوع تخصصاتهم واختلاف أعمالهم إلى اتخاذ مضامين هذه الكلمة السامية، وتوجيهاتها وثيقة عمل، وحافز، تدفع الجميع نحو بذل المزيد من الجهد بإخلاص، وابتكار وإبداع؛ لتحقيق تطلعات قياداتنا الرشيدة، وطموحات شعبنا الكريم، في المشاركة الوطنية الفاعلة لمساندة مشاريع الوطن لتحقيق نقلة وطنية تنموية مستدامة، ونوعية. والمساهمة في بناء صورة ذهنيه محليه واقليمية وعالميه تعبر بوضوح عن ماحققته المملكة من إنجازات وماتتمتع به من أمن وأمان.

كما دعا كل من لديه مبادره من أفراد ومؤسسات تساهم في التعريف بقيادة بلادنا للعالم الاسلامي وترسيخ مكانتها السياسية والاقتصادية من خلال توثيق جميع الإنجازات، والنجاحات التي تحققت، ومازالت، في جميع الميادين، وإبرازها إعلاميًا وثقافيًا، في كل المنتديات العالمية والتواصل في هذا الخصوص، مع مشروع سلام للتواصل الحضاري؛ لنتمكن من التواصل مع المنظمات الدولية وتسجيل النجاحات التي حققتها المملكة في جميع المجالات.