أسهم أوروبا ترتفع بدعم من تعافي البنوك الإيطالية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تعافي البنوك الإيطالية بفعل آمال في توصل روما إلى حل وسط مع بروكسل بشأن خطط ميزانيتها فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا الذي تعثر في أعقاب موجة بيع واسعة النطاق على خلفية مخاوف بشأن الطلب على آيفون.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في المعاملات المبكرة ويتجه صوب التعافي من خسائر استمرت خمسة أيام دفعت المؤشر الأوروبي بالقرب من أدنى مستوى في عامين تقريبا والذي بلغه في الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر البنوك الإيطالية 2.5 بالمئة بعد تقرير ذكر أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ربما يكون منفتحا على مراجعة ميزانية الحكومة لعام 2019 مما يعزز الآمال في أن تتفادى إيطاليا صداما مع المفوضية الأوروبية.

وتصدر القطاع المصرفي الأوروبي الأوسع نطاقا قائمة القطاعات الرابحة في المعاملات المبكرة حيث صعد واحدا بالمئة فيما زاد قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة.

وعلى الرغم من أن التعافي كان واسع النطاق حيث ارتفعت معظم القطاعات، فإن المستثمرين ما زالوا حذرين تجاه توقعات السوق بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد ونمو الأرباح.

وبخلاف ذلك، أدت تحديثات خاصة بنتائج أعمال الشركات إلى تحركات حادة في أسعار الأسهم. وهوى سهم بابكوك 12 بالمئة بعدما تكبدت الشركة المتخصصة في الدفاع رسوم استثنائية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني لإعادة تنظيم أعمالها وحذرت من أن إيرادات وحدة تفكيك المحطات النووية قد تنخفض أكثر من المتوقع.

وقاد سهم جونسون ماثي موجة المكاسب على المؤشر ستوكس حيث قفز ثمانية بالمئة بعدما رفعت شركة الكيماويات المتخصصة توقعاتها للعام بأكمله.