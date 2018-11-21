3 ركائز تضع «أمالا» وجهة سياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي

يؤسس مشروع "أماﻻ" لوجهة سياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية، متخصصة في النقاهة والصحة والعلاج، وترتكز على ثلاث تجارب أساسية، منها الصحة والرياضة، إذ سيوفر "أماﻻ" أول مجمع متكامل فائق الفخامة مرتكز حول النقاهة والصحة والعلاج والرياضة في العالم؛ ويضم منتجعا صحيا متكاملا ومرافق صحية متقدمة حديثة وعلاجات مصممة للاستفادة من اﻷصول المحلية.وسيركز العرض الرياضي على تدريبات اﻷداء والرياضات التنافسية في مجاﻻت الفروسية، وسباق الصقور، فضلا عن إنشاء أكاديمية ونواد للجولف، وتبني مفهوم المركبات الصديقة للبيئة، اﻹبل، والمغامرات الشيقة.ويعنى الجانب الثاني من المشروع بالفن والثقافة، إذ يضم المشروع مركزا للفنون تتلاقى في أرجائه أصداء الفن المعاصر مع عجائب المملكة العربية السعودية. ويعتمد هذا العرض على أربعة عناصر تصميمية رئيسة، منها الفن المعاصر، مجمع للفنانين وفق نمط حياة الريفيرا، ولحظات فنية غامرة، وفن اﻷرض لتحسين المشهد الطبيعي.فيما يختص بالجانب الثالث من مشروع أمالا الذي يقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان على مساحة 3.800 كيلومتر مربع، مع خيارات وصول متعددة ومطار مخصص، بالبحر والشمس ونمط الحياة، حيث ستصبح "أماﻻ" واحدة من أفضل مناطق الغوص في العالم، حيث ستعيد تجربة الغوص لتصبح مركزا متميزا للحياة البحرية. وستكون وجهة رائعة لليخوت، وتسهم في تمديد موسم اليخوت من خلال توفير مناخ ملائم وتجهيزات فريدة على مدار العام.ويستهدف المشروع السياح الباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة، بجمعه بين تجارب النقاهة والصحة والرياضة، والطبيعة والتراث، ونمط الحياة في التسوق، والطهي، والفنون والثقافة، حيث يقدر أعدادهم بنحو 2.5 مليون مسافر سيستفيدون من التراث الفريد للمنطقة ومعالمها الطبيعية المثيرة للاهتمام.مشروع أمالا سيوفر مجموعة واسعة من خيارات اﻹقامة الفاخرة التي تواكب اﻷذواق والمتطلبات المختلفة للضيوف، كما سيضم منشآت فندقية ووحدات سكنية، مع إتاحة الفلل والشقق السكنية للشراء التي يصل عددها إلى 2500 غرفة وجناحا فندقيا إضافة إلى 700 فيلا سكنية.وسيهتم المشروع بتطوير برنامج مخصص للمطاعم والمقاهي ومتاجر البيع بالتجزئة لمنح الزوار تجربة ﻻ مثيل لها، وسيوفر المشروع نحو 200 متجر راق إضافة إلى مجموعة من المعارض المميزة، وصاﻻت العرض، وورش العمل الحرفية، ومحال البيع بالتجزئة التي تدعمها مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية الفريدة.