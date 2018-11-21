خادم الحرمين يستقبل فريق عمل «أمالا» ويطلع على عرض مرئي عن المشروع

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في تبوك، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس المجلس التأسيسي لمشروع أمالا، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي لـ "أمالا".
واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال على عرض مرئي عن المشروع، الذي يمثل أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وأهدافه الاقتصادية والتنموية.
واشتمل العرض على المخطط العام لـ "أمالا" الذي اعتمد أخيرا من قبل المجلس التأسيسي للمشروع، ليصبح وجهة التنمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.
وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل مشروع أمالا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وأشاد بهدف المشروع في المساهمة في دفع عجلة التنوع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.
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