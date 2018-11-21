18 مشروعا لـ «الموانئ» في تبوك بقيمة تجاوزت 876 مليون ريال

في إطار حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم الحركة التجارية في المملكة، حازت تبوك على 18 مشروعا للهيئة العامة للموانئ بالمنطقة، وذلك ضمن المشاريع التنموية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لها، بتكلفة تجاوزت 876 مليون ريال.وتسعى المشاريع إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإقليمية والدولية، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية، ومستوى الخدمات التشغيلية واللوجستية بميناء ضبا, تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030".وأوضحت الهيئة العامة للموانئ أن من أهم المشاريع التي تم تدشينها لميناء ضبا، هما مشروع إنشاء رصيف الحاويات والمنطقة والساحات المساندة له، بتكلفة إجمالية بلغت 339 مليون ريال بطاقة استيعابية 500 ألف حاوية سنويا؛ ما سيُسهم في زيادة عدد محطات الميناء من ثلاث محطات إلى أربع محطات رئيسة.وأكدت أن المشروع يرفع الطاقة الاستيعابية من عشرة ملايين طن سنويا إلى 15 مليون طن سنويا، فيما وضع حجر الأساس لمشروع إيصال التيار الكهربائي للميناء، ومحطة تحويل الجهد بقيمة تقدر بـ 250 مليون ريال؛ ما سيؤدي إلى رفع الطاقة الكهربائية في الميناء من 11 ميجاواط أمبير إلى 56 ميجاواط أمبير.وبينت الهيئة العامة للموانئ أن إجمالي المشاريع التي تم تدشينها لميناء ضبا بلغت تكلفتها 602 مليون ريال، تضمنت إنشاء وحدات سكنية، ومهاجع بميناء ضبا بمبلغ 64 مليون ريال، وإنشاء المنطقة المساندة لرصيف الحاويات بميناء ضبا بمبلغ 152 مليون ريال، وإنشاء رصيفي حرس الحدود، والعبارات السريعة بمبلغ 26 مليون ريال.وأضافت: "تم تدشين مشروع استصلاح ساحات خلف رصيف سفن الركاب السريعة المرحلة الثانية بمبلغ 20 مليون ريال، وتحديث شبكات تصريف مياه الأمطار والهواتف والري المرحلة الثانية، بمبلغ 35 مليون ريال، والنظام الأمني، المرحلة الأولى، بمبلغ 16 مليون ريال.أشارت إلى أنه من ضمن المشاريع التي تم تدشينها مشروع تحديث أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض بـ 6.5 مليون ريال، وإنشاء محطة كهربائية احتياطية بالمنطقة الشمالية بـ12 مليون ريال، واستصلاح المرحلة الثانية وسفلتتها وإنارتها بمبلغ 40 مليون ريال، وتوسعة المرافق والبنية التحتية وتطويرها بمبلغ 29 مليون، وإنشاء رصيف الحاويات بـ187 مليون ريال.وقالت إن المشاريع شملت استكمال أعمال الإنارة والسفلتة لمشروع استصلاح المرحلة الثانية بمبلغ 13.864.665 ريالا, فيما بلغت تكلفة المشاريع الرئيسة -التي اعتمدت ووضع حجر الأساس لها- مبلغ 274 مليون ريال، وتشمل مشروع إيصال التيار الكهرباء بميناء ضبا، وإنشاء محطة التحويل جهد 13.8/ 132 ك ف (الجزء الأول) وإنشاء الخط الهوائي لربط محطة التحول بالمصدر المغذي (الجزء الثاني)، وربط محطة التحول جهد 13.8/ 132 ك ف بالميناء (الجزء الثالث) بمبلغ 250 مليون ريال؛ ما سيؤدي إلى رفع الطاقة الكهربائية في الميناء من 11 ميجاواط أمبير إلى 56 ميجاواط أمبير، ومشروع إنشاء مستودعات ومظلة وأعمال متنوعة للجمارك بمبلغ إجمالي 22 مليون ريال, ومشروع إنشاء صالة أمتعة للركاب بتكلفة إجمالية، وقدرها 990.400 ريال.