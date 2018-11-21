«بيتكوين» تخسر ثلث قيمتها في أسبوع .. هوت دون 4500 دولار

انخفضت عملة بيتكوين ما يزيد على 7.5 في المائة أمس، إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر أشهر عملة مشفرة في العالم نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع مع تزايد عمليات بيع العملات الرقمية على نطاق واسع.
وبحسب "رويترز"، يجري تداول "بيتكوين" حاليا عند 4354.20 دولار، وهو أدنى مستوياتها في بورصة بتستامب منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
ووفقا لـ"الألمانية"، فإنه منذ يوم الأربعاء الماضي، خسرت "بيتكوين" -وهي الأشهر بين العملات المشفرة- أكثر من ربع قيمتها، وبدا الوصول إلى المستوى المرتفع الذي يقترب من 20 ألف دولار الذي تم تسجيله في 17 من كانون الأول (ديسمبر) 2017 ، أمرا بعيد المنال.
ووصلت حمى التراجع أيضا لعملات مشفرة أخرى مثل "إكس.آر.بي" و"إيثر" و"بيتكوين كاش" .
وذكرت بوابة "كوين ماركت كاب" على الإنترنت أن القيمة الإجمالية لجميع هذه العملات، التي يبلغ عددها ألفي عملة، وصلت إلى 152 مليار دولار، ما يقل بنحو 60 مليار دولار عن الأسبوع الماضي.
وفي ذروة الازدهار، قبل عام تقريبا، بلغت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة 830 مليار دولار.
ورأى المحللون أسبابا مختلفة وراء التراجع. ومن بين الأسباب الصراع حول انفصال "الشوكة الصعبة" الذي أدى إلى أن تصبح "بيتكوين كاش" وحدة جديدة منفصلة.
كما أنه من الأسباب الغرامة التي فرضتها "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية يوم الجمعة الماضي، على اثنتين من الشركات التي جمعت الأموال من خلال العملات المشفرة العام الماضي.
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