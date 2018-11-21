«هيئة الاتصالات»: 10 % نسبة المشتركين في خدمات الشركات «الافتراضية»

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن نسبة المشتركين في خدمات شركات الاتصالات الافتراضية، بلغت 10 في المائة من خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، ونحو 8 في المائة من خدمات النطاق العريض المتنقل، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق أول شركتين للخدمات الافتراضية.وقال لـ"الاقتصادية" عادل أبوحيمد؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن الشركات الافتراضية أسهمت في تحسين أداء خدمات الاتصالات من حيث زيادة عدد المنافسة بين مقدّمي خدمات الاتصالات وتعدد الخيارات المتاحة لدى المستخدمين وتنمية القطاع، لافتا إلى أن الشركات الافتراضية استقبلت 290 شكوى من العملاء منذ بداية العام.وتقدم هذه الشركات خدمات اتصالات الجوال من دون أن تملك طيفها الراديوي أو شبكتها الخاصة وتقدم في الأساس خدمات اتصالات الجوال اعتمادا على استئجار جزء من حمل الشبكة المملوكة لشركة جوال مرخصة.وأكد المتحدث عدم وجود خطة لطرح رخص جديدة حاليا سواء للشركات الافتراضية أو غير الافتراضية، موضحا أنه عند التفكير في طرح رخص جديدة فإن الهيئة ستعلن عن الأمر، لإتاحة فرص التقدّم للمتنافسين على تشغيل الرخصة الجديدة.وتعد المملكة أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO)، إذ أطلقت الهيئة أخيرا تقديم خدمات الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO) لجميع القطاعات المهتمة سواء الخاصة أو العامة. وتهدف التراخيص إلى إيجاد فرص استثمارية ووظيفية نوعية والعمل على تطوير قطاع الاتصالات في المملكة وإيجاد الحلول المناسبة للطلب المتنامي على قطاع الاتصالات، وإيجاد فرص استثمارية ووظيفية جديدة ونوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتطبيقات المنازل الذكية.وتصل مدة تراخيص الشركات الافتراضية إلى عشر سنوات، وتسعى هذه الشركات إلى مضاعفة العناية بالمشترك وتحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشرها، والإسهام في خفض أسعارها، فضلا عن العناية بالمشتركين والعمل على تحقيق المنافسة في أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة الاستثمار في القطاع.وبحسب أحدث تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت 43 مليون اشتراك بنسبة انتشار 132 في المائة على مستوى السكان، كما بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت نحو 3.34 مليون اشتراك.وعلى صعيد خدمات النطاق العريض، بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة نحو 29.1 مليون اشتراك بنسبة انتشار 89.3 في المائة على مستوى السكان، كما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة مليوني اشتراك.