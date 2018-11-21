أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج "سكني" عن إطلاق ثمانية مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 13.606 وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء متنوعة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، وذلك في أربع مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في مدينة الرياض هي "سهيل الرياض" و"نبض قيران" و"شمس الديار"، إذ يوفر الأول 3814 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع (تاون هاوس، فيلا، شقق) بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 1.720.430 مترا مربعا، وبأسعار مناسبة للوحدات السكنية تبدأ من 404 آلاف ريال، فيما يوفر مشروع "نبض قيران" 4358 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع (تاون هاوس، شقق) الذي يقام على مساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.294.770 مترا مربعا، علما بأن أسعار الوحدات السكنية في نبض قيران تبدأ من 282 ألف ريال، وفي مشروع "شمس الرياض" هناك 503 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، في أرض الوزارة شمال مدينة الرياض وعلى مساحة تتجاوز 343 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 568 ألف ريال.
ويعد مشروع "جوهرة الرصيفة" في مكة المكرمة، أحد المشاريع الحديثة لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع 1035 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقق، وبأسعار تبدأ من 311 ألف ريال، وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 87.662 مترا مربعا.
وفي المدينة المنورة، يبرز مشروعا "درة المدينة 2" و"الجوار"، إذ يوفر الأول 1877 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقق، على مساحة إجمالية للمشروع تبلغ 515.000 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 298 ألف ريال، أما مشروع "الجوار" الذي يوفر 1659 وحدة سكنية من نوع شقق، فيقام على مساحة إجمالية تبلغ 350.737 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 326 ألف ريال للوحدة السكنية.
وفي منطقة القصيم يبرز مشروع "بساتين القصيم" الذي يقام في مدينة بريدة على مساحة إجمالية للمشروع تبلغ 86.240 مترا مربعا، ويوفر 78 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا، وبأسعار مناسبة تبدأ من 650 ألف ريال، أما مشروع "واحة مدى" فيقع على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع في مدينة الدمام، ويوفر 282 شقة سكنية وبأسعار تبدأ من 286 ألف ريال.
- «نماء» لـ"الاقتصادية" : 320 ألف عسكري سجلوا في برامج ومنتجات الإسكان
- إطلاق 8 مشاريع سكنية جديدة في 4 مناطق
- آليات لمراقبة المنتجات السمكية في الأسواق وتوفير معلومات للمستهلكين
- «وعد الشمال» .. عاصمة الفوسفات العالمية قصة نجاح أثارت إعجاب الجميع
- «أرامكو»: ندرس جميع خيارات التمويل .. بينها إصدار سندات
- 61 شركة ناشئة في مجالات التصنيع والتقنية والاتصالات تخرجت من «بادر»
- محللون: المساهمون يعززون دورهم في الرقابة ومحاسبة مجالس إدارات الشركات
- تراجع طفيف لـ «نمو» مع ارتفاع قيم التداول إلى 366 ألف ريال
- «وكالة الطاقة»: هشاشة الاقتصاد العالمي تؤثر في أسواق النفط
- تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي مهدد بعد توقيف غصن .. والاحتمالات بانقلاب مدبر
عقارات- محلية
- "الإسكان" لـ"الاقتصادية": تمديد مهلة سداد "رسوم الجدية" لمنح فرصة أكبر للمستفيدين
- «الإسكان» لـ "الاقتصادية": توجه للسماح ببناء المنازل الجاهزة بحلول 2020
- غرامات مالية على 18 أرضا مخالفة لنظام رسوم الأراضي البيضاء
- 5 آلاف عقار مرهون خلال شهرين بارتفاع 45 %
- انطلاق معرض سكني إكسبو لتمكين المواطنين من تملك المسكن الأول الخميس المقبل
- "الإسكان" تطلق خدمة "فحص جودة البناء" للأفراد
- «هيئة العقار» لـ"الاقتصادية": إنشاء مركز للتحكيم العقاري وبناء منصة للمؤشرات
- "الإسكان": ضخ كافة إيرادات رسوم "الأراضي البيضاء" في مشاريع الوزارة
- «الإسكان»: 43 ألف طلب لشراء وحدات سكنية.. وتحويل 12.5 ألف مستفيد للمصارف
- السماح للمستثمرين الخليجيين بتأجير عقاراتهم عبر نظام "إيجار"
أضف تعليق