تراجع طفيف لـ «نمو» مع ارتفاع قيم التداول إلى 366 ألف ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.2 في المائة لتغلق عند 2425 نقطة، فاقدة ثلاث نقاط. وارتفعت قيم التداول 32 في المائة لتصل إلى 366 ألف ريال، بمعدل 6.7 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 68 في المائة لتصل إلى 26 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت ثماني صفقات لتصل إلى 54 صفقة. وتراجع سهما "أبو معطي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 9.15 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند 23.02 ريال، واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 167 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 109 آلاف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 50 ألف ريال.