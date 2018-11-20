"فوربس": عصر النفط مستمر ولا يقترب من النهاية .. موارد الطاقة المتجددة محدودة

أكد تقرير "فوربس" الأمريكي، أن عصر النفط مستمر ولا يقترب من النهاية كما يتصور البعض، مشيرا إلى أن "أوبك" بقيادة أكبر منتج فيها وهي السعودية قد تلجأ إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار وسحب الفائض في المعروض النفطي.وقال التقرير إن استقرار وتوازن السوق هو الهدف الرئيس للمنتجين وليس التحكم في الأسعار سواء صعودا أو هبوطا، مشددا على ضرورة عدم الانشغال كثيرا بسعر النفط في الغد، إذ إن السوق دائما ما تصعد وتهبط في دورات متلاحقة.وأضاف التقرير أن السوق العالمية حاليا مزدحم بوفرة من النفط الخام حيث تجاوز الإنتاج العالمي 100 مليون برميل يوميا، بينما لا تزال موارد الطاقة المتجددة وإنتاجها محدودا مقارنة بالوقود التقليدي وفي صدارته النفط الخام.وذكر التقرير أن الهبوط الحاد على مدار الشهرين الماضي والجاري في الأسعار كان سببا في تحمس المنتجين التقليديين وفي صدارتهما السعودية وروسيا على العمل على ضبط الإنتاج.وأوضح التقرير أن حدوث أي فائض في سلعة من المنطقي أن يؤدي إلى انهيار الأسعار وهو ما ينطبق على النفط الخام مفترضا أنه لو هبط سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل بدلا من 80 دولارا للبرميل سيمثل ذلك خسارة فادحة تبلغ تريليون دولار سنويا للمنتجين، وعلى العكس من ذلك يمكن أن يحقق وفورات هائلة في تكلفة الطاقة بالنسبة للمستهلكين.وأشار التقرير إلى أن هذا التباين يخلق توترات واضحة ولكن السبب الرئيس في حالة زيادة المعروض النفطي الحالية يرجع إلى وجود واقع طاقة جديد لا يزال غير مفهوم بشكل جيد.وأفاد التقرير أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن ثلثي النمو في إنتاج النفط العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تصدر حاليا نفطا – رغم حداثة تجربة التصدير لديها - بما يفوق جميع أعضاء منظمة "أوبك" باستثناء الثلاثة الكبار السعودية والعراق وإيران.وأفترض التقرير أنه لو حدث غياب واسع لإنتاج النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة سيكون العالم اليوم تحت وطأة نقص حاد في المعروض وستصل الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.وأشار التقرير إلى أن فائض المعروض يتسع حاليا خاصة مع توقعات انكماش وتباطؤ في نمو اقتصادي عالمي خلال العام المقبل.وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بسبب استمرار الزيادات الواسعة في الإنتاج الأمريكي، إضافة إلى توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل ويأتي ذلك على الرغم من اعتزام دول "أوبك" وحلفائها في اجتماع الشهر المقبل إجراء تخفيضات إنتاجية مؤثرة لامتصاص الفائض في المعروض العالمي.وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، إن أسعار النفط الخام تجتاز مرحلة من التقلبات المتوالية بسبب توقع خفض الإنتاج من قبل "أوبك" والحلفاء المستقلين بقيادة روسيا، مشيرا إلى قول وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن خطة المنتجين القادمة ما زالت موضع تشاور.وأوضح أن قرار خفض الإنتاج ليس قرارا سهلا والمنتجون يدركون ذلك ويركزون حاليا على فهم تطورات السوق على نحو أعمق قبل الإقدام على تلك الخطوة التي من المتوقع أن تقفز بالأسعار في موجة صعود جديدة خاصة مع اقتراب فترة ضعف الطلب الموسمي بسبب صيانة المصافي في الولايات المتحدة وضعف النمو بسبب الحرب التجارية.من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن السوق النفطية مزودة بشكل جيد حاليا، كما أن وكالة الطاقة الدولية تعتبر أن خفض الإنتاج قد تكون له انعكاسات سلبية على المستهلكين، بينما يرى المنتجون أن الخفض ضرورة لمواجهة حالة متنامية من وفرة الإمدادات في العام المقبل.وأشار إلى وجود تنسيق سعودي - روسي مستمر لتجنب حدوث فجوة بين العرض والطلب، لافتا إلى أن تقديرات "أوبك" تشير إلى الحاجة إلى خفض مليون برميل يوميا لاستعادة التوازن في السوق ووقف نزيف الأسعار الذي كان السمة البارزة للسوق في الأسابيع الماضية.بدوره، قال لـ"الاقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، إن عودة انتعاش الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري كان العنصر الأهم في السوق النفطية في الشهور الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي بنحو 18 في المائة خلال العام الجاري فقط حتى أنه كسر حاجز 11 مليون برميل يوميا.ولفت إلى أنه من الصعب التنبوء بمدى قدرة الإنتاج الأمريكي على الاستمرار في الزيادات المتوالية خاصة في ظل ظروف سوق الطاقة الحالية التي تشهد تقلبات متسارعة وحادة، مبينا أن الاتفاق الجديد بين المنتجين في "أوبك" وخارجها سيسعى إلى التعامل مع تلك المتغيرات وتعزيز الاستقرار في السوق ودعم الشراكة الناجحة بين المنتجين والمستهلكين.وفيما يخص الأسعار، فقدت أسواق النفط الزخم أمس، مع تدهور الآفاق الاقتصادية وارتفاع الإنتاج الأمريكي، ما طغى على تأثير التخفيضات المتوقعة في إمدادات منظمة "أوبك".وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 66.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:08 بتوقيت جرينتش بانخفاض 36 سنتا أو ما يوازي 0.5 في المائة عن سعر آخر إغلاق.ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 56.97 دولار للبرميل، بانخفاض 23 سنتا أو 0.4 في المائة عن آخر تسوية.وجاءت الانخفاضات عقب زيادات في الأسعار في وقت سابق من الجلسة.وانخفضت أسعار النفط نحو الربع من المستويات المرتفعة الأخيرة التي سجلتها في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نتيجة زيادة الإمدادات ولا سيما من الولايات المتحدة.وارتفع الإنتاج الأمريكي بنحو 25 في المائة هذا العام مسجلا مستوى قياسيا عند 11.7 مليون برميل يوميا.ويأتي ذلك وسط توقعات واسعة النطاق بتباطؤ اقتصادي دفعت أسعار الأسهم الآسيوية للهبوط أمس، فضلا عن خسائر حادة لـ"وول ستريت" أمس الأول.وفي ظل القلق من أن يؤدي فائض الإنتاج الذي بدأ يظهر إلى انهيار الأسعار كما حدث في عام 2014، تضغط "أوبك" من أجل خفض الإمدادات بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.وحقق الخام الأمريكي عند تسوية أمس الأول، ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، في رابع مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في عام 54.74 دولار للبرميل، وصعدت عقود برنت بنحو 0.1 في المائة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثمانية أشهر 64.63 دولار للبرميل.وفقدت أسعار النفط العالمية متوسط 4.5 في المائة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، في سادس خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ حزيران (يونيو) 2015، بفعل تصاعد مخاوف تخمة المعروض العالمي خاصة بعد ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد، وفي ظل مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـ"أوبك" بعدم خفض الإنتاج.وتتصاعد المخاوف بالسوق تجاه مستويات الطلب العالمي، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا، والتوقعات الاقتصادية التي تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال 2019 بالتزامن مع ضعف أداء معظم الاقتصادات الناشئة.وفي الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلى تسارع الإنتاج لمستوى تاريخي جديد، خاصة أن منصات الحفر والتنقيب العاملة حاليا في مناطق الزيت الصخري عند أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات ونصف السنة.وبفضل أنشطة الحفر القوية، قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 38.5 في المائة منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.7 مليون برميل يوميا، الذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج في الولايات المتحدة، متجاوزا إنتاج روسيا لتصبح الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط في العالم.وتسعي منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - وحلفاء المنظمة لخفض الإنتاج العالمي ما بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا لدعم السوق والحيلولة دون تجدد أزمة تخمة المعروض.----------العقوبات تضرب سوق الوظائف في إيران .. ومئات الشركات تغلق أبوابها"الاقتصادية" من الرياضأغلقت تامنوش، وهي شركة إيرانية لتصنيع المشروبات الغازية، خط إنتاجها بعد 16 عاما من التشغيل، وسرحت عشرات العمال، حيث تواجه خسائر ضخمة بفعل العقوبات الأمريكية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة "أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن".وأظهرت عشرات المقابلات التي أجرتها "رويترز" مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن مئات الشركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأمريكية الجديدة.وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في أيار (مايو) الماضي.وفرض ترمب عقوبات على شراء الدولارات الأمريكية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في آب (أغسطس) الماضي. وتضرر قطاعا النفط والمصارف الحيويان في إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.وقال رشيدي "خسرنا نحو خمسة مليارات ريال "120 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي" في الأشهر القليلة الماضية، ولذا قرر مجلس إدارة الشركة وقف جميع الأنشطة طالما استمرت التقلبات في سوق العملة. من الحماقة الاستمرار في النشاط، عندما نرى طريقا مسدودا".وعانت إيران بالفعل اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب، مستائين من البطالة وارتفاع الأسعار، وقوات الأمن. ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات.وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في آب (أغسطس) لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال علي ربيعي وزير العمل الإيراني "إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأمريكية".ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المائة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.وحذر تقرير برلماني في أيلول (سبتمبر) الماضي، من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار إيران.وقال التقرير "إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وإن معدل للتضخم عند 10 في المائة وللبطالة عند 12 في المائة أطلقا الاحتجاجات، فلا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة".وأضاف التقرير أنه "إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون 5 في المائة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المائة".ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المائة هذا العام، و3.6 في المائة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.بدوره، حذر إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهانجيري قوله "يجب أن يحتل إيجاد الوظائف أولوية قصوى. لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات".لكن أصحاب شركات أبلغوا "رويترز" أنه أصبح من المستحيل عليهم الاستمرار في العمل نظرا للسياسات النقدية للحكومة، المتضاربة في بعض الأحيان، إضافة إلى التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وصعود الفائدة على القروض من المصارف.وأصبح كثيرون منهم لا يستطيعون دفع الأجور منذ أشهر، أو اضطروا إلى تسريح عدد كبير من العمالة.وقال مدير لدى "جولفاكاران أراس"، وهي واحدة من أكبر شركات المنسوجات في إيران، "إن الشركة تدرس وقف عملياتها، وإن مئات العاملين ربما يفقدون وظائفهم".وتابع المدير، الذي طلب عدم نشر اسمه، "تم تسريح نحو 200 عامل في آب (أغسطس) الماضي، وتفاقم الموقف منذ ذلك الحين. هناك احتمال كبير بغلق المصنع".وأبدى أحمد روستا، الرئيس التنفيذي لـ "تاكبلاست نور"، أمله في أن تجلب موجة جفاف في إيران دعما لمصنعه المُنشأ حديثا، الذي ينتج أنابيب بلاستيكية تستخدم في الزراعة.وقال بوستا "سأنتظر شهرا أو شهرين، لكنني سأضطر إلى الإغلاق إذا بقي الوضع على ما هو عليه. المزارعون، وهم المستهلكون الرئيسيون لمنتجاتنا، لا يستطيعون تحمل ثمنها".وأثرت العقوبات في قطاع صناعة السيارات في إيران، الذي شهد ازدهارا بعد رفع العقوبات منذ عامين، ووقع عقودا كبيرة مع شركات فرنسية وألمانية.وعلقت مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية لصناعة السيارات مشروعها المشترك في إيران في حزيران (يونيو) الماضي لتفادي عقوبات أمريكية، بينما تخلت "دايملر الألمانية" لصناعة السيارات والشاحنات عن خطط لتوسعة أنشطتها هناك.وقال مازيار بيجلو، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي أجزاء السيارات الإيرانية، في آب (أغسطس) الماضي، "إن ما يزيد على 300 شركة منتجة لأجزاء السيارات اضطرت إلى تعليق الإنتاج، وهو ما يهدد عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع".وألقى متحدث باسم رابطة منتجي الإطارات باللوم على "تغيير السياسات النقدية للحكومة على مدى الأشهر الستة الماضية"، وتسببه في مشكلات للقطاع.وقال المتحدث مصطفى تانها في مقابلة عبر الهاتف من طهران "لحسن الحظ، لم يشهد نشاط مصانع الإطارات تباطؤا، لكن نمو الإنتاج الذي خططنا له لم يتحقق".وتؤكد واشنطن أن الضغوط الاقتصادية على طهران موجهة ضد الحكومة ووكلائها في المنطقة، وليس ضد الشعب الإيراني.وقالت مريم، وهي مديرة علاقات عامة في شركة لاستيراد الأغذية فقدت وظيفتها الشهر الماضي، "ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة حتى أفقدتنا كثيرا من العملاء. في نهاية المطاف، قرر الرئيس التنفيذي تسريح عمالة، وبدأ بإدارتنا".وأضافت أن "الشركة أوقفت الاستيراد، وأن العاملين المتبقين بها قلقون من أنها ربما تغلق أبوابها بعد بيع مخزونها".وبلغت البطالة بين الشباب بالفعل 25 في المائة، في بلد 60 في المائة من سكانه "البالغ عددهم 80 مليون نسمة"، تحت سن الـ 30.وبحسب بيانات رسمية فإن البطالة بين الشباب من حملة الشهادات العليا تجاوزت 50 في المائة في بعض أرجاء البلاد.أرمن "29 عاما"، لديه شهادة في الهندسة الميكانيكية، لكنه فقد عمله في قطاع بناء المنازل حينما تضرر القطاع جراء ركود في أعقاب هبوط قيمة الريال.وقال من مدينة رشت في شمال إيران، "تشهد سوق العقارات تباطؤا بسبب ارتفاع الأسعار الذي جعل تكلفة المنازل لا يمكن تحملها. يتفاقم الموقف يوما بعد يوم".ويعتقد نيما، وهو مستشار قانوني لشركات ناشئة وشركات كمبيوتر، أن العقوبات أثرت بالفعل في شركات كثيرة في القطاع، تعتمد على نموذج موجه للتصدير، وتأمل في التوسع في المنطقة.وقال "إنه حتى شركات الألعاب في إيران شعرت بأوجاع العقوبات"، مضيفا "أصبح الموقف صعبا لدرجة أن كثيرا من تلك الأطقم قررت تعليق تطوير ألعابها، وتنتظر لترى ما سيحدث لاحقا. بدون الوصول إلى الأسواق العالمية، لا يرون فرصة تذكر لتحقيق أرباح".لكن سعيد ليلاز المختص الاقتصادي في طهران كان أكثر تفاؤلا، وقال "إن البطالة بين الشباب هي نتاج للتركيبة السكانية الإيرانية وسياسات الحكومة، وإن العقوبات أضافت فقط إلى مشكلة قائمة".وقال ليلاز "العقوبات، الضبابية في السوق، سياسات روحاني المتعرجة، ضغطت على الاقتصاد وسوق الوظائف".إلى ذلك، نقلت وكالة مجلس الشورى الإسلامي للأنباء عن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قوله أمس، "إن الدول الأوروبية تجد صعوبة في إنشاء آلية محددة الغرض تسمح بالتجارة مع إيران بغير الدولار".وستكون الآلية الخاصة بمنزلة دار مقاصة يمكن استغلالها في تسوية صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات طهران من سلع الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تستند إلى استخدام الدولار في تجارة النفط عالميا.وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعات النفط والمصارف والنقل في إيران في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.وقال ظريف "يواجه الأوروبيون تحديات في تحديد الدولة التي تستضيف الآلية المحددة الغرض. في الواقع بعض الدول التي تم اقتراحها لاستضافة الآلية لم تقبل هذه المهمة، وما زالت المفاوضات مستمرة لاختيار مضيف للآلية".وقال ستة دبلوماسيين الأسبوع الماضي "إن الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء الآلية الشهر الجاري، لكن لم تعرض أي دولة استضافتها".