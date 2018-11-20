وزير الطاقة: الملك يفتتح مشاريع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال .. الخميس

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس المقبل، مشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 85 مليار ريال، وفق ما أعلنه المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال مؤتمر صحافي البارحة في الرياض.

وتحدث الفالح، خلال المؤتمر عن تدشين خادم الحرمين منظومة مشاريع وعد الشمال وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ودورها في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة المتوازنة، مؤكدا أن خادم الحرمين سيضع حجر الأساس لمشروع الطاقة الشمسية في سكاكا، ومشروع "دومة الجندل" لطاقة الرياح، منوها إلى أن مشروعات وعد الشمال ستوفر عشرة آلاف فرصة عمل.

كما أعلن أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، مبينا أن مشاركة ولي العهد في القمة ستكون جزءا من جولة خارجية سيقوم بها.

وبخصوص نظام التعدين، قال إنه يخضع حاليا لمراجعة أخيرة بعد أخذ آراء المستثمرين حوله، مشيرا إلى أنه يدرس من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وسيدخل حيز التنفيذ العام المقبل 2019.

وأشار إلى أن المجال سيكون مفتوحا للاستثمار الأجنبي بعد إقرار نظام التعدين الجديد، لافتا إلى أن المستهدف من مساهمة قطاع التعدين يصل إلى نحو 97 مليار ريال، مبينا أن مشاريع التعدين في المملكة ستوفر 90 ألف فرصة عمل.

وكشف الفالح خلال المؤتمر، عن إطلاق السعودية برنامجا استكشافيا نشطا لليورانيوم، ملمحا إلى أن المؤشرات الأولية إيجابية.

وشدد الفالح على ضرورة توطين السعودية التقنية الخاصة بالمحطات النووية المزمع إنشاؤها، خاصة أنها تمتلك من الثروات المتعلقة بتشغيل هذه المحطات من اليورانيوم، مشيرا إلى أن السعودية تمتلك ثروات عالية ستعمل على توفيرها لمشاريع الاستخدامات السلمية في توليد الطاقة وتحلية المياه المالحة.

وأشار إلى أن مشروع المفاعلين النوويين يسير بوتيرة ممتازة وفقا للمخطط، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من بعض الإجراءات والخطوات، مبينا أن المملكة تعمل مع دول عدة لتوريد التقنية اللازمة لهذه المشاريع، مع وجود منافسة حادة من الموردين.

من جانبه، قال الدكتور عابد السعدون؛ وكيل وزارة الطاقة والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إن هناك أكثر من 12 سلسلة إمداد ومواد غير مستغلة في المملكة مثل الذهب والنحاس والزنك واليورانيوم قدرت بخمسة تريليونات ريال.

ولفت السعدون إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يحتوي على نحو 300 مبادرة تعمل عليها 33 جهة حكومية، مبيناً أن البرنامج يستهدف إتاحة مليون و700 ألف وظيفة، ورفع القاعدة التصديرية لتصل إلى تريليون ريال في 2030 بدلا من 200 مليار ريال عام 2016 و2017.

وكشف السعدون عن إطلاق بنك تأسيس الصادرات الذي يبلغ رأسماله 30 مليار ريال نهاية 2019 المقبل، إلا أنه سيعمل قبل الانطلاق خلال الأشهر المقبلة.

ويُعد مشروع "وعد الشمال" (مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية) من أكبر المدن الصناعية في المملكة، ويقع في منطقة الحدود الشمالية، وتشمل المدينة التعدينية البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى، وتم تخصيص أرض مساحتها 290 كيلومترا مربعا، لإقامة المدينة، وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة مساحتها 150 كيلومترا مربعا لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها المستقبلية.

وتم إسناد مهمة تنفيذ المرحلة الأولى من "مشروع تطوير مدينة وعد الشمال الصناعية" المتضمنة البنية التحتية الأساسية والمرحلة الأولى من المدينة السكنية ومرافقها إلى شركة معادن لتنفذه بالتزامن مع إنشائها مشروعها في المدينة "مجمع معادن وعد الشمال للفوسفات".

وفقا للمخطط الرئيس لـ"مدينة وعد الشمال" تم تخصيص أرض لشركة أرامكو السعودية ستكون منطقة خدمات ومركزاً لدعم قطاع الغاز غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية، الذي يدعم متطلبات المدينة المستقبلية من الطاقة واللقيم، إضافة إلى مناطق أخرى للاستثمار في صناعات تحويلية إضافية ومحطتي توليد وتحويل تابعتين للشركة السعودية للكهرباء.

وبناء على المخطط الرئيس تحتضن المدينة الصناعية منشآت محطات ومرافق القطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سـار"، ومحطة معالجة مياه المدينة الصناعية، ومحطة لمعالجة النفايات الصلبة، ومجمعات صناعية تحويلية وثقيلة ومجمعات للصناعات الخفيفة والخدمات المساندة، إضافة إلى المنشآت التدريبية، وعلى رأسها معهد تدريبي كبير تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويضم المخطط الرئيس للمشروع مشاريع تنفذ ضمن المرحلة الأولى كالمرحلة الأولى من المدينة السكنية ومرافقها، إضافةً إلى فندق المدينة من فئة خمس نجوم يضم 237 غرفة.

وتم تكليف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بتنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية في "وعد الشمال"، واستكمال تنفيذ باقي أعمال المدينة وفق مخططها العام، مع إدارتها وتشغيلها للمدينة.