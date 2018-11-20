خطاب الملك .. تلاحم واعتدال

تلاحم وطني رافده الثقة بالله أولا وبالقيادة ثانيا. واعتدال ميز مواقف المملكة السياسية والاقتصادية. ركيزتان لا تحيد عن تعزيزهما حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ليأتي خطاب الملك تحت قبة "الشورى" مساء اليوم متوجا لهاتين القيمتين ومؤكداً عليهما داخليا وخارجيا.

فالتلاحم الذي كان مجرد فكرة حالمة قبل أن يقيض الله لهذه البلاد مؤسسها وجامع شملها الملك عبدالعزيز أصبح اليوم مبدأ وحقيقة يعيشها المواطن صباح مساء. فيما عقد الاعتدال اكتمل ليكون ميزة وصفة لازمة، منهجا وممارسة. كما أنه يزداد صلابة وثباتا كلما حاول الأعداء اختباره. ولنا في حكمة التأني وعقلانية الردود في مواجهة فورة الهجمات الأخيرة مثال ناصع ودرس يُحتذى.

ولأن الشباب هم عماد التلاحم الحاضر ووجهة الاعتدال الدائم. كان لابد لخادم الحرمين أن يوكد ضرورة تمكينهم في ظل "رؤية البلاد الطموحة 2030" موجها ولي عهده لبذل كل ما من شأنه تطوير القدرات وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة. تفعيلا لإمكانات الوطن وتعزيزاً لموارده البشرية رجالا ونساء.

والسعودية بالنسبة لمحيطها القريب كما البعيد حصان الرهان الرابح سياسيا واقتصاديا بشهادة مؤسسات اقتصادية ومالية دولية مرموقة وأفراد مختصين يَرَوْن فيها وفِي شبابها الذي يمثل أكثر من 70 في المائة وصفة مثالية لمستقبل المنطقة الأكثر تفاؤلا مقارنة بما يعيشه العالم الغربي من بوادر شيخوخة واضحة المعالم، أوحتى ما يعيشه محيطها اليوم من ويلات الحروب والتدخلات على يد أنظمة متطرفة فاشية كنظام الملالي في إيران يعيد للأذهان حقبا فاشية ونازية مر بها العالم ولا تزال مآسيها محفوظة في ذاكرة أبناء الأرض بكثير من الألم والفقد.

وهنا يصبح خطاب الملك بمنزلة تأكيد لحقبة غاية في الأهمية تنتظر من العالم أن يغتنمها مع ظهور حقائق جديدة على الأرض لعل من أنصعها وضوحا السعودية الفتية 2030 بكل ما تحمله من وعود وثمار منها ما بدأ ينضج قبل موعده تبعا لتضافر القيادة المالية الحكيمة ممثلة في مجلس الاقتصاد والتنمية إضافة إلى تفهم المواطن ورغبته الحقيقية في المشاركة. اذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسب عالية بينما انخفض العجز في الميزانية مع توقع زيادة النمو بنسب إضافية هذه السنة.

ويبقى تلاحم الداخل وثقافة اعتداله وتسامحه تجاه الآخر. حقيقتين تُبنى عليهما كثير من النجاحات، وتحويل العوائق والتحديات إلى فرص، "ما إن يضعها المواطن كهدف حتى يستطيع بكل سهولة تحقيقها" كما أشار إلى ذلك بثقة ووضوح عراب الرؤية وصانعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.