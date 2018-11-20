"جولدمان ساكس": هبوط واسع للدولار وتباطؤ النمو الأمريكي في 2019

توقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس، هبوطا واسعا للدولار في العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي ليتماشى أكثر مع المتوسط العالمي.

وبحسب "رويترز"، فإن "جولدمان" ذكر أن هذه التقديرات تعني أنه عدل نظرته المتشائمة للين الياباني، متوقعا أن ترتفع عملات أمريكا اللاتينية والكرونة السويدية والدولارات الكندي والأسترالي والنيوزيلندي.

وقال جولدمان ساكس في تقرير آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2019 "نتوقع عدة تغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية تشير، بالاقتران مع عدد قليل من العوامل السلبية في الأمد المتوسط، إلى اتجاه نزولي أكثر منه صعودي للدولار بصفة عامة في 2019".

إلى ذلك، استقر الدولار اليوم الإثنين، بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية في شهرين الأسبوع الماضي مع تنامي حذر المستثمرين بشأن الآفاق القصيرة المدى للعملة الأمريكية.

واستقر الدولار إلى حد بعيد أمام سلة من العملات المنافسة ليسجل مؤشره 96.48 عقب هبوطه بواقع نصف في المائة في الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وحقق الدولار مكاسب مفاجئة في 2018 وصعد نحو 10 في المائة من مستوياته المتدنية في نيسان (أبريل) الماضي بفضل رفع أسعار الفائدة وبيانات قوية. لكن المكاسب بدأت تنحسر وسط اعتقاد متنام بأن نمو الاقتصاد الأمريكي ربما بلغ الذروة.

ورغم ضعف الدولار، عجز اليورو عن تجاوز مستوى 1.14 دولار بفارق كبير إذ ضعفت الشهية بسبب بواعث القلق المرتبطة بالمفاوضات بين بروكسل وروما بخصوص خطط ميزانية إيطاليا. وجرى تداول اليورو عند 1.1422 دولار.

وظلت الأضواء مسلطة على الإسترليني إذ يتوقع أن يستمر الضغط على العملة البريطانية لحين تحظى الأسواق بوضوح أكبر بشأن تقدم اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الإسترليني مقابل العملة الأمريكية 0.2 في المائة إلى 1.2864 دولار بعدما نزل واحدا في المائة في الأسبوع الماضي في الوقت الذي قوبلت فيه مسودة اتفاق الانفصال التي أعدتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمعارضة شديدة واستقال عدد من الوزراء.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع إقبال المستثمرين على جني بعض الأرباح بعدما سجل المعدن مكاسب على مدى أربع جلسات متتالية الأسبوع الماضي، إلا أن الأسعار تلقت دعما من ضعف الدولار جراء مخاوف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الاقتصاد العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1219.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بعد أن كسب نحو 0.7 في المائة في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلي 1219.6 دولار للأوقية.

ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام، وأشار صناع السياسات في وقت سابق إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول يونيو حزيران 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر علي البلاديوم في المعاملات الفورية ليستقر عند 1176.97 دولار للأوقية، بعدما ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1185.40 دولار في الجلسة السابقة.

وبعد مكاسب الجمعة يقترب البلاديوم من سعر مساو للذهب لأول مرة في 16 عاما.

وهبطت الفضة 0.4 في المائة إلى 14.36 دولار للأوقية، بينما فقد البلاتين 0.8 في المائة لينزل إلي 840 دولارا للأوقية.