اندماج إعلامي في أستراليا ينهي مسيرة 177 عاما لـ"فير فاكس"

وافق المساهمون في أقدم مجموعة صحافية في أستراليا "فير فاكس ميديا" أمس، على صفقة الاندماج مع أقدم شبكة تلفزيونية خاصة في البلاد.

وبحسب "الألمانية"، صوت المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمجموعة "فير فاكس ميديا" على الصفقة التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار أسترالي (2.9 مليار دولار أمريكي) وتنهي من الوجود اسم "فير فاكس" الموجود منذ 177 عاما بأغلبية 88.6 في المائة.

ويضم الكيان الجديد مجموعتي "فير فاكس ميديا" و"ناين إنترتينمنت" وسيحمل اسم "ناين" ويمتلك مساهمو الشبكة التلفزيونية 51.1 في المائة من أسهمه، وسيرأسه وزير الخزانة الأسترالي السابق "بيتر كاستلو".

وسيعمل الكيان الجديد في مجال شبكات القنوات التلفزيونية وخدمة البث المباشر عبر الإنترنت ونشر الصحف بما في ذلك أقدم صحيفة رئيسية في أستراليا وهي "سيدني مورنينج هيرالد" ومحطات إذاعية ومجموعة من الأنشطة التجارية الرقمية وموقع إنترنت للخدمات العقارية.

وبهذا الاندماج سيتبقى في أستراليا أربع مجموعات إعلامية رئيسية فقط منها مجموعة "نيوز كورب" المملوكة لإمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل "روبرت ميردوخ".

وكانت كلتا الشركتين "فير فاكس ميديا" و"ناين إنترتينمنت" تواجهان ضغوطا بسبب تزايد المنافسة وتراجع الإيرادات. ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى خفض النفقات بمقدار 50 مليون دولار سنويا على الأقل إلى جانب الاستغناء عن عدد من الموظفين.

وقد وافقت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا على الصفقة في وقت سابق، رغم اعتراض نقابة العاملين في الإعلام في أستراليا.

ومن المقرر صدور حكم قضائي نهائي بشأن الصفقة يوم 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ولكن "نيك فالون" رئيس مجلس إدارة "فير فاكس ميديا" يتوقع إتمام الصفقة في 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.