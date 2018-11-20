رئيس مجموعة «نيسان» يسقط في شبهة مخالفات مالية كبرى

أعلن التلفزيون الرسمي في اليابان ووسائل إعلام أخرى الإثنين أنه تم توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيسان" لصناعة السيارات كارلوس غصن في طوكيو بشبهة سوء السلوك المالي.

وذكر تلفزيون إن.إتش.كي الرسمي أن "مكتب مدعي منطقة طوكيو قام بتوقيف رئيس مجلس إدارة نيسان غصن بشبهة انتهاك القانون".

كما أكدت مجموعة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات الاثنين معلومات صحافية مفادها أن رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن "أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مدخوله الفعلي" بحسب نتائج تحقيق داخلي.

وأضافت المجموعة "الى جانب ذلك، تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك مثل استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية" مشيرة إلى أنها ستقترح على مجلس الادارة "إقالته من منصبه سريعا".

وفور الاعلان عن النبأ، تراجعت أسهم شركة "رينو" الفرنسية باكثر من 12% في التعاملات الصباحية في باريس.

ويشتهر رجل الأعمال المولود في البرازيل بإعادة هيكلة رينو ونيسان بداء من تسعينات القرن الماضي.

وسارعت رينو إلى إنقاذ شركة السيارات اليابانية التي كانت تواجه صعوبات في 1999 فيما قام غصن بخفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة.

في 2016 تولى غصن إدارة ميستوبيشي التي كانت تواجه صعوبات بعد أن اشترت نيسان ثلث أسهمها مقابل 2.2 مليار دولار فيما كانت تواجه فضيحة التلاعب ببيانات قراءات استهلاك الوقود ما أدى إلى تراجع مبيعاتها.