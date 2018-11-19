الأسهم السعودية تضيف 15 مليار ريال إلى قيمتها السوقية وتستعيد حاجز 7500 نقطة

عادت الأسهم السعودية إلى الربحية لتغلق عند 7560 نقطة بمكاسب 63 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، واستعادة السوق حاجز 7500 نقطة بدعم من معظم القطاعات التي أسهمت في نمو القيمة السوقية بنحو 15 مليار ريال لتصل إلى 1.79 تريليون ريال. ويتزامن تحسن أداء السوق مع خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى الذي أكد أن "رؤية السعودية 2030" تحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ومواصلة دعم القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية. وأكد أن السياسات المالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.وذلك الخطاب يسهم في تحسين معنويات المستثمرين بأن الإصلاحات لن تكون على حساب النمو الاقتصادي، ويؤكد قدرة السعودية في مواجهة التراجعات الحالية للنفط والمتوقعة دون الإضرار بنمو القطاع الخاص.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7496 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7570 نقطة رابحا 0.98 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7473 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7560 نقطة رابحا 63 نقطة بنسبة 0.84 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 231 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 120 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 98 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 885 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 656 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 230 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر المرتفعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 28.05 ريال، يليه "الباحة" بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 21.20 ريال، وحل ثالثا "أسمنت نجران" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 8.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 108.60 ريال، يليه "أسمنت العربية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للتعليم" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 19.44 ريال.وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 467 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 279 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 197 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.*وحدة التقارير الاقتصادية