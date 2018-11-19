وول ستريت تبدأ تداولاتها منخفضة بفعل مخاوف بشأن "أبل" وضبابية تجارية

بدات الأسهم الأمريكية تداولاتها على انخفاض اليوم الاثنين مع تضرر أسهم أبل ومورديها من المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب على هواتف آيفون، بينما زاد التوتر في السوق بسبب إشارات متضاربة على هدنة محتملة في الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 20.61 نقطة، أو ما يعادل 0.08 بالمئة، عند الفتح إلى 25392.61 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.53 نقطة، أو ما يعادل 0.20 بالمئة، إلى 2730.74 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 30.63 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 7217.24 نقطة.