"التجارة": 12 ألف بلاغ ضد متاجر إلكترونية في 9 أشهر

تلقت وزارة التجارة والاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 12 ألف بلاغ ضد متاجر إلكترونية، شملت تقليد علامات تجارية عالمية، وعدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم المنتج.

وأكد لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة الأعمال الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها.

وشددت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقا للأنظمة، كما ربطت الوزارة مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية، بهدف تسريع عملية التواصل.

وحذرت الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

يشار إلى أن الوزارة أطلقت خدمة "معروف" الإلكترونية، بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، حيث دعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، حيث تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة، ما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم.

وتمنح الوزارة السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات الإلكترونية، كما يحصل أصحاب السجلات على شهادة معروف الإلكترونية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في خدمة "معروف" إلى 20 ألف متجر إلكتروني في 15 نشاطا متنوعا بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

وأطلقت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، خدمة "معروف" الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، ودعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها.

ويمكن "معروف" البائع من الوصول بسهولة إلى شريحة أكبر، كما تعطي صورة واضحة عن جودة خدمات المتجر الإلكتروني من خلال تعليقات العملاء وتقييمهم، وتمكن المشتري من كتابة تعليقاته في صفحة التاجر وتقييم تجربة الشراء والاطلاع على تعليقات وتجارب العملاء الآخرين، إضافة إلى منح البائع فرصة لتسويق متجره الإلكتروني في منصات "معروف" المختلفة.