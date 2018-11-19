‏⁧‫تصفية‬⁩ نظرت في 67 سند تنفيذ ضد أصحاب مساهمات عقارية متعثرة بـ 2.7 مليار ريال منذ تأسيسها

نظرت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" منذ تأسيسها وحتى الآن في 67 سندا تنفيذيا بقيمة 2.736 مليار ريال، ضد أصحاب مساهمات عقارية متعثرة، لدى محاكم التنفيذ في المملكة.

وقال لـ"الاقتصادية" سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للجنة، إن عدد السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ منذ بداية العام الجاري، حتى الآن بلغ 17 سندا تنفيذيا ضد أصحاب مساهمات عقارية متعثرة بقيمة بلغت 185 مليون ريال.

وأوضح، أن اللجنة تمكنت منذ بدء أعمالها من استعادة أكثر من سبعة مليارات ريال حقوق مساهمين البالغ عددهم 32382 مساهما، لافتا إلى أن اللجنة قامت بتصفية وإنهاء أكثر من 272 مساهمة من أصل 606 مساهمات عقارية متعثرة، تتم دراستها لدى اللجنة.

وأشار إلى أن "تصفية"، ما زالت تستلم عديدا من المساهمات العقارية المتعثرة من الجهات القضائية ووزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية الأخرى أو ما يرد إليها بشكل مباشر كشكاوى المساهمين الفردية.

وأوضح أن هدف لجنة المساهمات العقارية "تصفية" منذ إنشائها هو حلّ إشكالية تعثر المساهمات العقارية وإعادة حقوق المساهمين، وذلك بعد إنهاء مشكلاتها القانونية والفنية لضمان سلامة جميع الأطراف.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، قد أنهت نحو 31 مساهمة عقارية متعثرة، بقيمة مالية بلغت نحو 231 مليون ريال خلال عام 2017.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين في هذه المساهمات قرابة 606 مستفيدين، إضافة إلى أن عدد المستفيدين من أعمال اللجنة وصل إلى نحو 31 ألف مساهم، في حين يوجد نحو 133 مساهمة تعد خارج اختصاصها.