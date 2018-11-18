الأسهم السعودية تتراجع دون مستوى 7500 نقطة مسجلة أدنى تعاملات في شهر

تراجعت الأسهم السعودية إلى أدنى تعاملات في شهر لتغلق عند 7496 نقطة فاقدة 165 نقطة بنسبة 2 في المائة. وجاء التراجع بضغط جماعي للقطاعات بقيادة "المصارف"، وبلغت الخسائر منذ مطلع الشهر الجاري 5 في المائة.

يأتي ذلك الأداء عقب انتهاء موسم النتائج المالية التي أظهرت نموا بنسبة 1 في المائة في فترة الأشهر التسعة الأولى والربع الثالث، إضافة إلى تراجع أسعار النفط حيث فقد أكثر من 20 في المائة من أعلى مستوياته هذا العام. وأشير في تقارير سابقة إلى أن خسارة متوسط 21 يوما ومستويات 7700 نقطة ستزيد من حدة التراجع، وستستمر تلك التراجعات طالما لم تظهر معطيات جديدة تغير من معنويات السوق، لكن تبقى العوامل الأساسية جيدة، لذا الانخفاضات ستكون مؤقتة، نظرا لانخفاض مكررات الربحية في الأسهم القيادية دون مكررات السوق وتحسن العوائد الجارية مع انخفاض الأسعار.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7662 نقطة، حقق مكاسب طفيفة في مطلع الجلسة، ثم تراجع إلى 7494 نقطة فاقدا 2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7496 نقطة بنسبة 2 في المائة فاقدا 165 نقطة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 69 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 14 ألف سهم متداول لتصل إلى 143 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة إلى 111 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات، تصدرها "السلع الرأسمالية" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 2.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.9 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 841 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 810 ملايين ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 288 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 120.60 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 17.80 ريال، وحل ثالثا "أسمنت العربية" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 23.60 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "مجموعة السريع" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 14.38 ريال يليه "الوطنية للتعليم" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 20 ريالا، وحل ثالثا "وفرة" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 16.42 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 368 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 362 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 275 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية