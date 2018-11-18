وزير العمل لـ"الاقتصادية": خطة لتوظيف جميع خريجي الصيدلة السعوديين .. والبدء خلال شهر

أكد لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوظيف جميع خريجي الصيدلة السعوديين.وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن خطة توظيف خريجي الصيدلة ستبدأ خلال شهر من الآن.وحول توجه الوزارة إلى توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قال الراجحي، "بدأنا في تدريب عدد من القيادات، بهدف الوصول إلى نتائج بشكل سريع، حيث إن التوظيف في القطاع سيكون خلال أشهر قليلة".من جانبها، أوضحت لـ"الاقتصادية" وزارة الصحة، أن عدد الصيدليات الحاصلة على ترخيص نهائي في جميع مناطق المملكة بلغ 8665 صيدلية.فيما بلغ إجمالي عدد الصيادلة المرخصين العاملين في المنشآت الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة 24265 صيدليا.ويستحوذ الأجانب على نحو 93.1 في المائة من إجمالي العاملين في المنشآت الصيدلانية بواقع 22602 موظف، فيما يشكل السعوديون 6.9 في المائة فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بواقع 1663 صيدليا.بدورها، توقعت هيئة التخصصات الصحية، ارتفاع عدد الصيادلة السعوديين خلال خمس سنوات (من 2018 حتى 2022) بنسبة 149 في المائة عن الأرقام الحالية بواقع 12377 صيدليا من الجنسين سيتم تخريجهم من الجامعات السعودية، بواقع 6668 من الإناث و5709 ذكور.وبحسب بيانات الجامعات السعودية وعدد الدفعات التي ستتخرج خلال تلك الفترة، فسيتم تخريج 1231 طالبا وطالبة عام 2018، و2393 في العام المقبل، و2631 عام 2020، و3004 في عام 2021، فيما جاء عام 2022 الأعلى في عدد الخريجين المتوقع لطلاب الصيدلة بواقع 3118 طالبا وطالبة.وحسب التنبؤ الإحصائي للصيادلة، سيقفز عدد السعوديين منهم بنسبة 222 في المائة حتى عام 2027 ليكون إجمالي عددهم 26.6 ألف يشكلون 74 في المائة من إجمالي العاملين، فيما سيتناقص عدد غير السعوديين بنسبة 54 في المائة ليصل إلى 9440 مشكلين 26 في المائة، ليتجاوز العدد الإجمالي 36 ألف صيدلي، وبذلك ستكون النسبة 1200 مواطن لكل صيدلي.ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصيادلة السعوديين في عام 2027، فهناك حاجة إلى تقليل عدد الصيادلة الأجانب بنسبة 6.7 في المائة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة.ويبلغ إجمالي عدد الصيادلة السعوديين الاستشاريين 131 صيدليا، و494 صيدليا أول، فيما بلغ عدد أصحاب تخصص "صيدلي إكلينيكي" 102 صيدلي سعودي.ويقدر إجمالي الباحثين عن عمل من حملة بكالوريوس صيدلة 907 صيادلة، فيما يقدر إجمالي الباحثين عن عمل من الصيادلة المتخصصين 22 صيدليا، وذلك حتى منتصف الربع الأول من العام الجاري.