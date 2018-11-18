"تعليم الشرقية" يعتمد 10 مشروعات مدرسية جديدة

اعتمدت الادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ١٠ مشروعات مدرسية جديدة بالمنطقة بطاقة استيعابية تبلغ ١٠٨٦٠ طالبا وطالبة ، وبمعدل ٣٦٢ فصلا دراسيا للبنين والبنات في الدمام والخبر والقطيف .

كما تضمنت المشروعات مباني مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية وروضة ، حيث تم تصميم مبانيها على أحدث المواصفات والمعايير ؛ بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تسهم في رفع قدرة الطلاب والطالبات على الاستيعاب ، وتصب في محور تحقيق رؤية 2030 في توفير البنية الأساسية وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام إلى جانب تنفيذ خطة الوزارة في الاستغناء عن المباني المستأجرة التي لا تتوفر فيها البيئة التربوية المناسبة.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن خطة التشغيل والصيانة للمباني المدرسية عملت على تنفيذ جملة عمليات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم ، حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائية في ٨٤٨ موقعا تعليميا ، وصيانة أجهزة التكييف في ٨١٩ موقعا ، إضافة إلى تشغيل ٥ مدارس كانت مخلاة بعد عملية التأهيل.

وفي جانب أنظمة السلامة في المدارس كشف الباحص عن خطة لتطبيق وتفعيل جانب السلامة الوقائية ، حيث تم تركيب أجهزة نظام آلي لحماية التيار الكهربائي في ١٢٠٠ موقع تعليمي ، الى جانب ٧٨٢٠ طفاية حريق .

وأشار إلى أن الإدارة استحدثت خطاً ساخناً لمباشرة مهام الصيانة العاجلة والطارئة وفق برنامج حاسوبي مصمم لمتابعة الخطة الوقائية والتنفيذية للمشاريع التعليمية التي يجري صيانتها وإعادة تأهيلها وترميمها للبنين والبنات في كافة محافظات المنطقة , حيث يتم استقبال الملاحظات عبر نظام دقيق يتم تعبئة بياناته من المدارس ؛ وذلك لسهولة تطبيق الإجراءات العلاجية لتلك المشاريع وضمان سيرها وفق المدة الزمنية المحددة.

وبين الباحص أن البرنامج يشرف عليه لجنة متخصصة تقوم بالإجراءات الوقائية والعلاجية والصيانة الفورية لبلاغات الصيانة العاجلة في المدارس على وجه السرعة حال تلقيها أي بلاغ ، بحيث يقضي هذا الإجراء على كافة الملاحظات في عملية تأخير إنجاز المشاريع التعليمية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بالمحور الخدمي في أحياء العزيزية بمحافظة الخبر ، أفاد بأنه يجري العمل حاليا على إحداث مدارس لجميع المراحل للبنين والبنات ، وتم الإعلان في وسائل الإعلام البحث عن مباني مدرسية بمواصفات واشتراطات محددة ، وهو خيار بديل في حال عدم وجود مباني مدرسية حكومية ، وبناء عليه تم استئجار مبنى للمرحلة الابتدائية وجاري انهاء استئجار مبنى للمرحلة المتوسطة والثانوية بنات ، وكذلك مبنى آخر للمرحلة الابتدائية بنين ، كما تم برمجة واعتماد انشاء مجمع تعليمي لكافة المراحل بنين وبنات بحي الصواري والشراع ، وتم رفعها لشركة تطوير لتبدأ عملية الطرح والترسية .

وفيما يتعلق بخطة مواجهة الكثافة والطلب المتزايد من الحي بصورته الحالية أشار المتحدث الرسمي إلى أن مكتب تعليم الخبر قام باستقبال جميع الطلاب والطالبات بجميع المدارس القريبة من الحي ورفع طاقة الاستيعاب الى أقصى درجة ممكنة ؛ وذلك عن طريق لجان القبول بالمكتب للبنين والبنات.