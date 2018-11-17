"فيتش" تخفض تصنيف "تاتا موتورز" و"جاجوار لاند روفر" إلى "بي.بي"

خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها لشركة "تاتا موتورز" للسيارات وشركة "لاند روفر"، التابعة لها والتي تملكها بشكل كامل، بواقع مستوى واحد، على خلفية توقعات بتراجع الربحية وتدفقات نقدية حرة خلال العامين المقبلين أو الاعوام الثلاثة المقبلة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم السبت إن "فيتش" عدلت تصنيفها على المدى الطويل لشركتي "تاتا موتورز" و"جاجوار لاند روفر" إلى "بي بي" من "بي بي+" مع توقعات سلبية.

يأتي خفض التصنيفات في أعقاب خطوات اتخذتها شركة "انفستر سيرفيسيز" التابعة لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتعديل توقعاتها بشأن "تاتا موتورز" إلى سلبية من مستقرة، وخفض تصنيف "جاجوار لاند روفر" إلى "بي.أيه 3" من "بي.إيه.2.".