العملات الرقمية تفقد 27.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسبوع

سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خسائر بلغت نحو 27.5 مليار دولار خلال أسبوع.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية من 212.848 مليار دولار الجمعة قبل الماضي، إلى 184.392 مليار خلال تعاملات أمس، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام، وبالتحديد منذ 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2017.

واحتلت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية بـ 97.40 مليار دولار، تلتها "ريبيل" بـ 19 مليار دولار.

في حين جاءت "إثيريم" ثالثا بـ 18.42 مليار دولار، ثم "بيتكوين كاش" بـ 7.09 مليار دولار.

بينما احتلت "ستيلر لومينز" المركز الخامس من حيث القيمة السوقية للعملات الرقمية بـ 4.64 مليار دولار، ثم "إيوس" بـ 4.15 مليار دولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت بيتكوين نحو 1.5 في المائة، لتبلغ 5640 دولارا، بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي أمس، بتداولات بلغت قيمتها 6.38 مليار دولار، في حين هبطت نحو 12.54 في المائة خلال أسبوع.

وزادت "إثيريم" نحو 0.99 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 180.14 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 2.35 مليار دولار، بينما هبطت 15.39 في المائة خلال أسبوع.

في حين ارتفعت "ريبيل" نحو 4.24 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.47467 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 874.52 مليون دولار، في حين هبطت 6.16 في المائة خلال أسبوع.

بينما تراجعت "بيتكوين كاش" نحو 11.06 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 395.59 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 736.19 مليون دولار، في حين هبطت 29.43 في المائة خلال أسبوع.

وارتفعت "إيوس" نحو 1.94 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 4.6213 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، في حين هبطت 15.86 في المائة خلال أسبوع.

وارتفعت "ستيلر لومينز" نحو 7.51 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.24694 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 121.98 مليون دولار، في حين هبطت 5.45 في المائة خلال أسبوع.

وبلغت تداولات العملات الرقمية خلال تعاملات أمس نحو 18.97 مليار دولار.

والعملة الرقمية "بيتكوين" تعد واحدة من أكبر الظواهر المالية في الوقت الراهن، ففي حين فجر ارتفاع قيمتها السوقية الصاروخي أواخر العام الماضي أحلام الثراء السريع لدى الكثيرين، إلا أن تراجع قيمتها خلال العام الجاري أثار المخاوف من انفجار فقاعة المضاربة الضخمة في هذه السوق وأدى إلى خفوت حلم الثراء السريع.

ويعود أساس العملة الرقمية "بيتكوين" إلى عشر سنوات مضت عندما نشر شخص مجهول الهوية متخصص في البرمجة المشفرة أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو ورقة تحدد مبادئ وأسس العملة الرقمية المستقلة عن أي مؤسسات رسمية.