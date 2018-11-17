أسهم التكنولوجيا تهبط بـ «الأمريكية» و«الآسيوية» .. و«الأوروبية» في المنطقة الحمراء

تراجعت الأسهم الأوروبية بعد جلسة متقلبة أمس، حيث أغلقت في المنطقة الحمراء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستواجه اقتراحا بحجب الثقة بسبب مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "رويترز"، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، على انخفاض بنسبة 0.12 في المائة، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3 في المائة.

إلى ذلك، هبطت الأسهم الأمريكية عند الفتح في بورصة وول ستريت أمس، متأثرة بخسائر حادة لأسهم التكنولوجيا في أعقاب توقعات مخيبة للآمال من شركتي نفيديا وأبلايد ماتريلز لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 46.92 نقطة، أو 0.19 في المائة، إلى 25242.35 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.66 نقطة، أو 0.43 في المائة، إلى 2718.54 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 70.61 نقطة، أو 0.97 في المائة إلى 7188.42 نقطة.

وآسيويا، هبط مؤشر نيكاي الياباني أمس، مع تضرره من انخفاض في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن خيبت "إنفيديا" الأمريكية المتخصصة في تصميم الرقائق السوق بأرباح أسوأ من التوقعات، بينما سجل سهم "نينتندو" هبوطا حادا أيضا.

وهبط سهم "نينتندو" المتخصصة في الألعاب، التي تستخدم المعالجات من إنتاج إنفيديا تيجرا، 9.1 في المائة مسجلا أكبر تراجع يومي منذ تموز (يوليو) 2016.

وكان سهم نينتندو الأكثر تداولا من حيث حجم الأسهم وأغلق عند 31860 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أيار (مايو) 2017.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي منخفضا 0.6 في المائة إلى 21680.34 نقطة. وهبط المؤشر 2.6 في المائة هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة إلى 1629.30 نقطة.

وبلغت نسبة الأسهم الخاسرة إلى الأسهم الرابحة 1442 إلى 607 أسهم.

وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس، على ارتفاع بنسبة 0.56 في المائة أي ما يعادل 232 نقطة، وأقفل عند مستوى 41660 نقطة.

وبلغت كمية التداول 107559570 سهما نفذت في 347 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 169 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 156 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.

وعربيا، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.24في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1965.6 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية خلال الأسبوع الماضي نحو 5.2 مليون دينار أردني مقارنة بـ 5.3 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 2.8 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.9 مليون دينار أردني مقارنة بـ 26.7 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 26.9 مليون سهم نفذت من خلال 13367 صفقة.

وفي مصر، بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 2.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 779.6 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيس إيجي إكس 30 بنسبة 0.37 في المائة ليسجل مستوى 13682 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 بنحو 1.11 في المائة ليبلغ مستوى 695 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 100 بنحو 1.27 في المائة ليبلغ مستوى 1738 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول لتبلغ 8.6 مليار جنيه من خلال تداول 1.277 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 62.33 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 18.85 في المائة والعرب على 18.81 في المائة بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيم 1.053 مليار جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 436.56 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وبين أن المؤسسات استحوذت على 55.88 في المائة من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 44.12 في المائة، مشيرا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 441.40 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة السندات بلغت 1.878 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.854 مليون سند تقريبا.